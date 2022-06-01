Генсек "Единой России": Херсонская область, "ЛНР" и "ДНР" войдут в состав России(1)
Херсонская область Украины и территории в границах так называемых Луганской и Донецкой народных республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация, заявил в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир", — сказал он.
Говоря о ДНР и ЛНР, Турчак заверил, что "ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем", что они также присоединятся к России. По его словам, такое решение также поддержат в Запорожской области.
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