"Кроссовки за 40 гривен испачкала". Как шутка в нарвском автобусе переросла в конфликт на национальной почве

"Кроссовки за 40 гривен испачкала",- так пошутила 16-летняя Милена в разговоре со своим сверстником Антоном, когда увидела свою грязную обувь. На самом деле, по словам Милены, вместо "испачкала", он употребила другое, чуть более грубое слово, но посторонняя пассажирка автобуса отреагировала не на это. И даже не на запачканный пол. Пожилая женщина начала оскорблять ребят.

Двое подростков услышали от нее, что они "черномазые хохлы" и им непременно стоит "валить в свой Мариуполь". Угрозы от попутчицы сыпались одна за одной, и Милена с Антоном были вынуждены выйти из транспорта, не доехав до своей остановки.

"Мы сошли, что бы не продолжать этот конфликт, - рассказал RusDelfi Антон. - Она зачем-то фотографировала нас и угрожала нам милицией (именно милицией - не полицией)".

Милене и Антону 16 лет. Ребята родились и всю жизнь прожили в Нарве. Никакого отношения к Украине не имеют. "Просто есть в интернете такая шутка", - рассказал нам Антон. Ничего общего с войной эта шутка не имеет. Она взята из отрывка украинской семейной телепередачи, которая вышла в эфир еще в 2013 году.

"К счастью, все закончилось хорошо, - подытожил Антон. - По крайней мере для нас". Чем была вызвана такая агрессия со стороны незнакомой женщины ребята до сих пор не понимают.