01.06.2022, 13:03
ФОТО | Финны с размахом отметили победу: премьер-министр на трибунах с бокалом вина, хоккеисты в бане с кубком(1)
ФОТО: Scanpix | Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP
29 мая в финском Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.
Финны активно поддерживали свою сборную. На трибунах была замечена даже премьер-министр Санна Марин с бокалом вина.
А главный трофей чемпионата засветился даже в сауне.
Ну и как же обойтись без купания в фонтане?
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