ФОТО | Финны с размахом отметили победу: премьер-министр на трибунах с бокалом вина, хоккеисты в бане с кубком

Финны активно поддерживали свою сборную. На трибунах была замечена даже премьер-министр Санна Марин с бокалом вина.

А главный трофей чемпионата засветился даже в сауне.

Ну и как же обойтись без купания в фонтане?

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