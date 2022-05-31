"В Нарве тогда жило 500 человек". Легендарный гид Опенко рассказал, как появилась самая старая аптека города. Вчера ее закрыли(11)
Компания Benu закрыла аптеку на улице Пушкина, 13. На дверях аптеки висит объявление, что с 30 мая она закрыта. Ближайшая аптека этой сети на улице Кересе. ERR сообщает, что причина кроется в повышении стоимости коммунальных услуг. Benu выгоднее отказаться от аренды помещения.
Алла, женщина средних лет, подергала ручку двери и удивилась. Когда она прочитала объявление, решила, что только один день не будет работать аптека. "Что значит навсегда? – изумленно спросила Алла, когда я сказала, что теперь здесь не будет этой аптеки. – Я же привыкла, мне удобно здесь в любое время заходить, как же теперь будет". Предлагаю пройти в соседнюю, она через два дома на этой же улице. Алла не согласна, говорит, ей нужна именно Benu. Придется ходить на Кересе.
Со стороны даже странно, около аптеки не припарковаться, рядом – есть и другие. Зачем переживать? Но эту аптеку на Пушкина до сих пор по старинке называют "Центральной" и продолжают любить. Она здесь работает, по словам историка, нарвского гида Александра Опенко, с 1960 года. Сначала, действительно, называлась "Центральной", потом, после приватизации, входила в сеть Apteek 1. А с 2011 года стала частью аптек Benu.
"Это очень грустно, - говорит Александр Опенко. - Возраст аптеки 78 лет". Александр рассказал, что ее легендарными руководителями были Сальме Пуркин и Мария Партхаль. Сальме Пуркин - первый провизор в послевоенной Нарве. Она открывала аптеку осенью 1944 года в казарме №16 на Кренгольме.
"Целые здания остались тогда только в районе Кренгольма, в Нарве в то время проживало примерно 500 человек, - констатирует Опенко. - Комнатка для аптеки нашлась не более двадцати с небольшим метров. Было сложно начинать. Не было даже мебели, где хранить тару, лекарства. Центральное правление не могло помочь". Сальме Пуркин, по рассказам Опенко, ходила по городу, собирала дерево, чтобы что-то самостоятельно смастерить. В 1945 году освободилась соседняя казарма №15. Для аптеки там выделили уже 98 метров. Там аптека находилась до 1956 года. Появились в штате, кроме провизора и фармацевта, фасовщики, санитары.
"Сейчас много готовых лекарств, в то время часто делали их индивидуально, - продолжает историю Опенко. - Чтобы готовить лекарства нужны были и люди, и препараты, и помещение. Город рос, людей становилось больше. На Йоала, тогда улица Ленина, шло строительство новых домов. В здании № 3 им выделили помещение побольше. Аптека заработала вторую категорию. Это было почетно. К 1960 году построили дом на Пушкина, 13. Его спроектировал архитектор Лоренц Хальяк. Аптека вновь переехала, и четвертый раз Сальме Пуркин начала ее обустраивать".
В 1970-м году Сальме ушла работать в аптеку, созданную при новой поликлинике. Она освободила место молодым. Появился новый руководитель. А потом еще один – Мария Партхаль. "Героическая женщина, - с восторгом говорит Опенко. - При ней разросся коллектив, расширилось помещение, потому что докупили площади, получили первую категорию, добавили новые услуги".
В 90-х годах, после того, как Советский Союз ушел в небытие, Мария Партхаль приватизировала аптеку. Она со временем стала частью сети Apteek 1. Хотя для жителей города, по сути, мало, что изменилось. В начале 2000-х Мария продала бизнес и помещение, но разным собственникам. В 2011 году аптека с такой длинной историей влилась в сеть Benu. С советского времени она и часовой магазин рядом были естественной частью города, символами тех лет. Кстати, там долгое время, по воспоминаниям, говорили только на эстонском языке. И аптеку даже называли оазисом в пустыне, имея ввиду язык. Теперь в городе одной легендой меньше.