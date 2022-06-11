Как семья военных беженцев оказалась в Эстонии в лапах серийного мошенника

В 2020 году мир, захлестнутый пандемией коронавируса, словно погружается в долгий глубокий сон - как в сказке о Спящей красавице. В Беларуси у власти по-прежнему находится диктатор Александр Лукашенко. Информацию о коронавирусе от населения скрывают - люди массово заболевают и умирают, но о том, насколько плоха ситуация, им никто не говорит. В августе проходят так называемые "выборы президента". Страну захлестывают многочисленные демонстрации: белорусы надеются, что у популярной Светланы Тихановской появится хоть какой-то шанс противостоять режиму Лукашенко.

Александр Комиссаров - один из тех, кто восстал против режима. Его задержали еще до выборов и освободили только после того, как Лукашенко в очередной раз объявил себя президентом на основании сфальсифицированных результатов голосования. Подруга Алекса Екатерина Кособуцкая тоже подвергается преследованиям за свою политическую деятельность - власти угрожают ей отобрать у нее детей, потому что в семье, протестующей против режима, те якобы не получают должного "патриотического" воспитания. Семья понимает, что больше на родине жить невозможно, и решает переехать в Украину. Алекс уезжает первым в ноябре 2020 года, а через несколько месяцев к нему присоединяется и Катя с детьми.