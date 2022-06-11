11.06.2022, 12:50
Как семья военных беженцев оказалась в Эстонии в лапах серийного мошенника(4)
Тракманн угрожал и нашей журналистке
ФОТО: Ekspress Meedia
Семья из Беларуси стала жертвой мошенничества эстонского серийного преступника, который собирал для нее деньги благотворителей, но часть полученных средств оставлял себе.
В 2020 году мир, захлестнутый пандемией коронавируса, словно погружается в долгий глубокий сон - как в сказке о Спящей красавице. В Беларуси у власти по-прежнему находится диктатор Александр Лукашенко. Информацию о коронавирусе от населения скрывают - люди массово заболевают и умирают, но о том, насколько плоха ситуация, им никто не говорит. В августе проходят так называемые "выборы президента". Страну захлестывают многочисленные демонстрации: белорусы надеются, что у популярной Светланы Тихановской появится хоть какой-то шанс противостоять режиму Лукашенко.