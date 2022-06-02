ФОТО | Ми-ми-мишность зашкаливает: как живут представители дикой природы в городах?

Вот, например, белочка живет в Кадриорге. В кадре она делает передышку между "сеансами" припрятывания орехов и других вкусняшек.

На другом фото лиса забрела в центр Нарвы (Темный сад) и просто отдыхает.

Очень интересно понаблюдать за скворцами, например, в центре Йыхви. В скворечнике сидят ненасытные птенцы, а родители в режиме нон-стоп добывают им пропитание.

Как правило, родители по очереди летают за едой. Но бывают и моменты, когда одна из птиц сидит в скворечнике, выглядывает из него, а партнер подлетает и передает новую порцию свежих червей.

Озеро Тамула в Выру – это вообще кладезь дикой природы прямо в центре города. Немного понаблюдав за чайками, вполне можно запечатлеть, как ловко они охотятся за рыбой. На моем фото видно, как озерная чайка поймала хорошенького окуня.

Еще одно удивительное зрелище можно наблюдать в центре Таллинна на пруду Шнелли. Там большой крохаль "катает" на себе своих утят. Очень немногие птицы ведут себя таким образом, поэтому такая картина весьма уникальная. Я уже не говорю про то, как мило это выглядит. Утята по очереди забираются на маму, а та в свою очередь катает их с довольно большой скоростью. Мне довелось видеть до 7 утят на спине у мамы за раз.

Чтобы увидеть дикую природу во всей красе, не всегда нужно ехать в лес или на болото. Порой достаточно просто остановиться и приглядеться – невероятное рядом!





