КОЛОНКА RusDelfi | Брюссельский будильник для Эстонии

Эстония давно не зависит от нефтепродуктов из России, потому что наши поставщики много лет ориентированы на других производителей. Прямого влияния на Эстонию в этот раз нет. Тем не менее, это является для Эстонии еще одним знаком, чтобы пересмотреть свое энергоснабжение и ресурсы, которые у нас есть. Например, в одно время с новостями о нефтяном эмбарго пришли новости, что «Газмпром» не будет поставлять газ Дании и Голландии. Газовые электростанции Дании стали в этом году в Эстонии широко известны своей дорогой электроэнергией. Это еще раз напоминает нам, что мы должны сами искать и найти альтернативу, которые у нас есть и могут появиться в течении следующего десятилетия, потому что Европа взяла курс на избавление от зависимости от российского газа. В том числе это говорит нам о том, что следует пересмотреть свое отношение к сланцевой энергетике. Кроме безопасности Эстонии нашему руководству придется обеспечить безопасность энергетики.