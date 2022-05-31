КОЛОНКА RusDelfi | Брюссельский будильник для Эстонии(24)
Несмотря на то, что отказ от российской нефти не влияет на Эстонию напрямую, придется обратить больше внимания на безопасноть в сфере энергетики.
На саммите Европейского союза главным обсуждаемым вопросом стал шестой пакет антироссийских санкций. Ключевой момент заключался в принятии нефтяного эмбарго не только на поставки сырой нефти, но и на поставки российских нефтепродуктов в ЕС. Отказ от российской нефти должен стать в некоторой мере компенсацией того, что страны Европы неспособны отказаться от российского газа, который является главной статьей статьей дохода российского режима. Однако, сейчас стало ясно, что единогласно договориться по этому вопросу очень сложно из-за позиции Венгрии, Чехии и Словакии, чьи нефтеперерабатывающие заводы зависят от нефти, которая поступает по нефтепроводу «Дружба». Было найдено компромиссное решение — сократить поставки российской нефти на 2/3.
Российские СМИ отреагировали на это новостями, что Россия станет поставлять нефть в Индию и Китай, что на самом деле не покрывает убытки, которые нефтепромышленность России несет из-за нефтяного эмбарго ЕС. Во-первых, очень сложно организовать дополнительные поставки Китаю, т.к. уже сейчас транспортные средства работают на пределе своих возможностей. Во-вторых, поставки Индии тоже нельзя считать каким-то большим достижением, потому что индийцы хотят большу скидку, и возить нефть на танкерах через океан в Индию логистически сложно и дорого. Это не компенсирует России частичную потерю европейского рынка.
Не нужно думать, что частичный отказ ЕС от российской нефти и нефтепродуктов станет для России большой трагедией. Так или иначе, газ и сырая нефть на мировом рынке стоят очень дорого. Но учитывая то, что из-за санкций теряется львиная доля российского импорта, Россия может оказаться в ситуации, когда у нее много нефтедолларов, но за это невозможно ничего купить. Это означает трудные времена для отрасли добычи нефти и газа, потому что если спрос на российскую нефть и газ упадет, то придется ликвидировать или законсервировать часть скважин. Ситуация с добычей нефти в России будет влиять и на ситуацию с газом, потому что очень часто эти скважины расположены рядом.
Это станет большим ударом для нефте- и газодобывающей промышленности, которая за последние двадцать лет, в сравнении с советской эпохой, очень быстро развивалась и увеличила свою долю на мировом рынке.
Эстония давно не зависит от нефтепродуктов из России, потому что наши поставщики много лет ориентированы на других производителей. Прямого влияния на Эстонию в этот раз нет. Тем не менее, это является для Эстонии еще одним знаком, чтобы пересмотреть свое энергоснабжение и ресурсы, которые у нас есть. Например, в одно время с новостями о нефтяном эмбарго пришли новости, что «Газмпром» не будет поставлять газ Дании и Голландии. Газовые электростанции Дании стали в этом году в Эстонии широко известны своей дорогой электроэнергией. Это еще раз напоминает нам, что мы должны сами искать и найти альтернативу, которые у нас есть и могут появиться в течении следующего десятилетия, потому что Европа взяла курс на избавление от зависимости от российского газа. В том числе это говорит нам о том, что следует пересмотреть свое отношение к сланцевой энергетике. Кроме безопасности Эстонии нашему руководству придется обеспечить безопасность энергетики.