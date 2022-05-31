Правда ли, что в США выпустили куклу беременного Кена?

Подобные сообщения можно обнаружить как в постах обычных интернет-пользователей (например, в Facebook и Twitter), так и в Telegram-каналах. В частности, о старте продаж беременного Кена рассказали «Чо там сегодня в Голливуде» и «Россия на игле». Вечером 26 мая новостью поделился в своей группе во «ВКонтакте» российский телеканал «360°». В тот же день член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв в комментарии для News.ru заявил, что «подобные акции представляют собой попытки Запада привить людям норму отношений, не ведущих к деторождению и продолжению рода, тем самым искусственно ограничить рождаемость». «Трансгендерная Барби и беременный Кен отлично вписываются в эту схему влияния на умы детей с самого раннего возраста. <...> Мы всегда были и будем резко против подобного рода промывания мозгов и насильственного прививания детям ложных принципов и убеждений», — отметил депутат.

10 мая о презентации новой весьма необычной куклы сообщило издание Babylon Bee со ссылкой на представителя компании Mattel Эндрю Шиве. В публикации приводится его цитата: «Каждый должен видеть себя в своих игрушках. Слишком долго беременные мальчики были исключены. Сегодня это наконец меняется». Как пишет Babylon Bee, позднее компания также анонсировала скорое появление в магазинах куклы «Кена — сторонника абортов». Именно скриншоты этой публикации распространяли многие интернет-пользователи.

В то же время на сайте Mattel, которая производит куклы Барби, ничего не сказано о выпуске новой игрушки. Не упоминается там и Эндрю Шиве, давший комментарий Babylon Bee.

Babylon Bee — один из самых известных порталов, которые публикуют сатирические новости, об этом прямо сказано на его сайте в разделе «О нас». Издание появилось в 2016 году и придерживается консервативных позиций, нередко высмеивая журналистов «либеральных» СМИ.