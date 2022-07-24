Роскошь за закрытыми дверями. Эстонки в головокружительном мире дорогих яхт и богачей

”Владельцам нельзя говорить ”нет”. У меня был случай, когда один из них проснулся утром первого мая в Италии и заявил, что хочет завести мопса цвета кофе с молоком. Мне пришлось искать местные питомники и выяснять, у кого в продаже есть такая собака", — рассказывает Меэли Лепик. Она — одна из почти сотни граждан Эстонии, которые творят большие дела в этом постоянно растущем, но все еще таинственном мире. Самые богатые владельцы яхт выбирают себе в команду только самых лучших.