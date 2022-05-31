МНЕНИЕ | Кристина Каллас: законопроект о повышении детских пособий мешает работе правительства

Политические партии в Рийгикогу похожи на игроманов, которые не могут адекватно осознать ответственность и уже не понимают, насколько высоки стали ставки. Сегодня Рийгикогу продемонстрировал, что больше не может коллективно представлять народ и ставить цели в управлении страной. Игра партийных интересов ведется на народные деньги, а общее благо, которым является стабильность власти сегодня, даже не на втором плане. Эта игра тем более цинична, что к ней привязана детская тема. Есть ли в этой палате какой-нибудь другой политик, который считает, что вопрос заключается в том, что следует увеличивать пособия на детей, и если да, то насколько? Всего полгода назад был составлен бюджет на этот год. Так почему о детях вспомнили только сейчас?

Однако ставки в этом политическом театре очень высоки. Затяжной правительственный кризис вплость до падения правительства. Ежегодные расходы в размере 300 миллионов евро на результат, непонятный налогоплательщику. Время, которое можно было бы испольовать для решение самых важных вопросов, таких как рост цен и обнищание населения, кризис безопасности, защита населения во время войны и финансирование систем образования и здравоохранения, было потрачено впустую. И должен ли этот Рийгикогу составить государственный бюджет Эстонии на следующий год? На всех нас перед выборами начнут бросать пачками деньги, уже сегодня начали. Однако в результате мы все в итоге обнищаем, но политики пытаются убедить нас, что они борются за нас.

Все партии в Рийгикогу занимаются противодействием, потому что этот законопроект о детских пособиях тоже является противодействием, он мешает работе правительства, парализует его работу.

Распуститесь, вы больше неспособны работать. Внеочередные выборы помогут выйти из этого тупика, и избиратель сможет выразить свое мнение о крайнем популизме.