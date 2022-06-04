Delfi в Украине | Война обострила проблему преступности в украинских городах? В Днепре люди без опознавательных знаков снесли торговые точки на рынке

Торговцев не предупредили, что будет произведен демонтаж торговых точек, причем внезапно и с применением техники - экскаваторов. Работники рынка и руководство в шоке.

Сотрудник теробороны с позывным Якорь в интервью Delfi говорит, что ситуация, которая сейчас разворачивается в городе, вызывает злость. «Пока мы там воюем , ребята погибают, в тылу у нас происходит мародёрство. Людей лишают работы, заработка», - говорит военнослужащий, отмечая, что пострадали в том числе и беженцы из других городов, которые приехали в Днепр, чтобы торговать и зарабатывать на жизнь.

Так, по словам Якоря, одна женщина приехала из Харькова, который активно подвергается обстрелам. Женщина, которая занималась торговлей в Харькове, привезла весь товар в Днепр. Теперь она столкнулась с совершенно неожиданной ситуацией - товар, который она привезла, после демонтажа торговой площади пропал.

Другой представитель теробороны Геннадий Бутейко с позывным Якудза говорит: «Людей выкинули в 5 утра. Сейчас военное время, они разрушили не только их бизнес, но и их жизнь. В тот момент, когда лучшие сыны Украины отдают свои жизни, здесь, в Днепре, мафия, о которой мы не раз говорили, подняла свою голову», - говорит он.

Местный телеканал D1 предоставил Delfi кадры, сделанные через несколько часов после того, как на «Озерке» снесли павильоны. Люди, которые торговали на рынке и лишились площадей, говорят, что не знают, кто стоит за всем этим. «Они не представляются, они с автоматами и нас не пускают», - говорит женщина. Торговавшие на рынке люди обратились в офис президента Владимира Зеленского.

На данный момент известно, что полиция вмешалась в незаконный демонтаж торговых павильонов.