Delfi в Украине | Война обострила проблему преступности в украинских городах? В Днепре люди без опознавательных знаков снесли торговые точки на рынке
В Украине идет война, все люди объединились в борьбе с агрессией со стороны Российской Федерации. Однако в украинском городе Днепре в это время происходят события, которые вызывают много вопросов. Так, например, 9 мая на крупнейшем городском рынке "Озерка" люди без опознавательных знаков в камуфляжной форме в 5 часов утра снесли ряд павильонов.
Торговцев не предупредили, что будет произведен демонтаж торговых точек, причем внезапно и с применением техники - экскаваторов. Работники рынка и руководство в шоке.
Сотрудник теробороны с позывным Якорь в интервью Delfi говорит, что ситуация, которая сейчас разворачивается в городе, вызывает злость. «Пока мы там воюем , ребята погибают, в тылу у нас происходит мародёрство. Людей лишают работы, заработка», - говорит военнослужащий, отмечая, что пострадали в том числе и беженцы из других городов, которые приехали в Днепр, чтобы торговать и зарабатывать на жизнь.
Так, по словам Якоря, одна женщина приехала из Харькова, который активно подвергается обстрелам. Женщина, которая занималась торговлей в Харькове, привезла весь товар в Днепр. Теперь она столкнулась с совершенно неожиданной ситуацией - товар, который она привезла, после демонтажа торговой площади пропал.
Другой представитель теробороны Геннадий Бутейко с позывным Якудза говорит: «Людей выкинули в 5 утра. Сейчас военное время, они разрушили не только их бизнес, но и их жизнь. В тот момент, когда лучшие сыны Украины отдают свои жизни, здесь, в Днепре, мафия, о которой мы не раз говорили, подняла свою голову», - говорит он.
Местный телеканал D1 предоставил Delfi кадры, сделанные через несколько часов после того, как на «Озерке» снесли павильоны. Люди, которые торговали на рынке и лишились площадей, говорят, что не знают, кто стоит за всем этим. «Они не представляются, они с автоматами и нас не пускают», - говорит женщина. Торговавшие на рынке люди обратились в офис президента Владимира Зеленского.
На данный момент известно, что полиция вмешалась в незаконный демонтаж торговых павильонов.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Днепропетровской области, 9 мая около 8.00 в полицию поступило сообщение от жителей о том, что неизвестные приступили к демонтажу торговых павильонов на одном из рынков Днепра. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Указанные действия были прекращены. В отделение полиции было доставлено около 20 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия
По указанному факту открыто два уголовных производства - по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
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