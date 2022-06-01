ПОДКАСТ | Чирикова назвала путинский режим фашистским и отдала свой джип для армии Украины

"Нет такого понятия, как паспорт хорошего русского. На антивоенной конференции в Вильнюсе Гарри Каспаров, Сергей Гуриев, Евгений Чичваркин и много других прекрасных людей выступили с инициативой, которая помогла бы легализоваться в Европе людям, покинувшим Россию из-за проблем с путинским режимом. И первый шаг - подписание декларации. В ней есть три главных пункта: 1) В Украине ведется агрессивная война, развязанная путинским режимом; 2) Подписанты декларации осуждают путинский режим; 3) Подписанты согласны с тем, что Украине нужно вернуть все ее территории, включая Крым, "ДНР" и "ЛНР", - говорит Евгения Чирикова.

По словами Чириковой, после 24 февраля нужно быть слепым или не уметь читать, чтобы на территории Эстонии продолжать поддерживать путинский режим. "Ситуация сильно изменилась. Путинский режим был разным. Сейчас это нормальный такой фашистский режим. Для меня путинский режим 10-15 лет назад и сейчас - это пример деградации, падения. Раньше еще можно было понять людей, которым нравится Путин, сейчас это уже невозможно. Мне это непонятно", - добавила она.

Где была Евгения Чирикова восемь лет? "Эти восемь лет мы потратили на то, чтобы бороться против проекта Nord Stream-2. Мы с российскими активистами организовали кампанию в Европе и Америке с требованием отказаться от российского газа. После захвата Крыма, это терпеть было невозможно", - ответила Чирикова.

По ее мнению, в войне виноваты те, кто отправляет Путину деньги. "Например, французская компания One C, которая участвовала в отмывании денег для друзей Путина во время строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Это компания до сих пор не ушла из России. Виноваты все те, кто вступает в коллаборацию с путинским режимом: господин Шредер, пропагандисты. Я за персональную ответственность, а не коллективную. Больше всего сейчас виноваты те, кто тормозит эмбарго нефти".