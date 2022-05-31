МНЕНИЕ | Пока в Эстонии существует Московский патриархат, советская оккупация не закончилась

Деятельность Московского патриархата должна быть запрещена в Эстонии. Не только потому, что она поддерживает преступления против человечества в Украине, но и по той простой причине, что Эстонская православная церковь Московского патриархата является политическим явлением и институтом, направленным против Эстонии, возникшим в начале 1941 года. Этот Московский патриархат, который до сих пор существует в Эстонии, вторгся в Эстонию с помощью танков Красной армии или, по словам советов, с помощью «освободителей». Это означает, что пока на территории Эстонии существует Московский патриархат, российская оккупация Эстонии не закончилась. Все, кто принадлежит к этому светскому институту ряженых священников, носящих церковные одежды, поддерживает и оккупацию, и войну, и геноцид, что бы они ни говорили и ни писали. Иначе говоря, Россия до сих пор оккупирует Эстонию посредством Московского патриархата.