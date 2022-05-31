Мнение
31.05.2022, 10:55

МНЕНИЕ | Пока в Эстонии существует Московский патриархат, советская оккупация не закончилась

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Иеромонах Орентий (Кампус)
Patriarh Kirill Kuremäel
Patriarh Kirill Kuremäel
ФОТО: Delfi/Eesti Ajalehed | Andres Putting

Московский патриархат поддерживает антихристианскую и антигуманную идеологию "Русского мира". Все, кто принадлежит к этому светскому институту ряженых связенников, поддерживает и оккупацию, и войну, и геноцид, написал для RusDelfi иеромонах Эстонской Апостольской православной церкви Орентий (Кампус).

Деятельность Московского патриархата должна быть запрещена в Эстонии. Не только потому, что она поддерживает преступления против человечества в Украине, но и по той простой причине, что Эстонская православная церковь Московского патриархата является политическим явлением и институтом, направленным против Эстонии, возникшим в начале 1941 года. Этот Московский патриархат, который до сих пор существует в Эстонии, вторгся в Эстонию с помощью танков Красной армии или, по словам советов, с помощью «освободителей». Это означает, что пока на территории Эстонии существует Московский патриархат, российская оккупация Эстонии не закончилась. Все, кто принадлежит к этому светскому институту ряженых священников, носящих церковные одежды, поддерживает и оккупацию, и войну, и геноцид, что бы они ни говорили и ни писали. Иначе говоря, Россия до сих пор оккупирует Эстонию посредством Московского патриархата.

Московский патриархат двуличный. Он выпускает заявления против военных действий. Каждый нормальный разумный человек против войны. Но в то же время против Эстонской Православной Церкви и Украинской Православной Церкви уже много лет существует и действует антихристианская и антигуманная идеология «Русский мир», которая предусматривает, что как в Эстонии, так и в Украине может существовать только Московский патриархат. С точки зрения своей канонической территории Московская патриархия не признает независимость этих стран.

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