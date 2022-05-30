Эрдоган предложил Путину организовать переговоры России, Украины и ООН

Эрдоган также призвал сделать шаги по минимизации негативных последствий боевых действий и укреплению доверия между сторонами.



В сообщении Кремля о переговорах говорится, что акцент в беседе был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях и устранении там минной угрозы. Путин заявил, что Россия готова содействовать транзиту грузов в координации с Турцией, в том числе зерновых.

Ранее турецкий президент сообщал, что 30 мая переговорит как с Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Анкара ранее неоднократно предлагала помочь с организацией российско-украинских переговоров, в том числе на высшем уровне. Единственная к настоящему моменту встреча представителей Москвы и Киева на территории Турции прошла в конце марта. Тогда в Стамбуле Украина передала свои предложения по мирному соглашению и гарантиям безопасности, однако позднее Киев отошел от стамбульского документа и обсуждения между сторонами стали продвигаться медленно. В середине мая МИД России, а позднее и офис украинского президента заявили о приостановке переговорного процесса. Путин отмечал, что Украина устроила саботаж переговоров.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко возложил ответственность за остановку обсуждений на Украину и заявил, что Москва готова возобновить их, если будет что обсуждать.



Зеленский считает встречи на уровне делегаций неэффективными и выступает за прямые переговоры с президентом России. По его словам, Путин — это единственный российский политик, с которым он готов встретиться. Зеленский также выступал за подключение к обмену пленными ООН. В Кремле говорили, что для встречи президентов нужна предварительная работа делегаций.







