Венгрия в Брюсселе блокирует нефтяное эмбарго

Евросоюз пришел к согласию по всем пунктам шестого пакета санкций против России, кроме эмбарго на поставки нефти по трубопроводам, решение по этому вопросу вряд ли будет достигнуто на внеочередном саммите Еврокомиссии, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, прибыв на заседание. Трансляция доступна на сайте ЕС.



«Мы фактически решили все вопросы, кроме поставок сырой нефти по трубопроводу, здесь обсуждения продолжаются. Я не ожидаю, что мы примем решение в ближайшие 48 часов, но [придем к этому] после», — сказала она.

В то же время премьер-министр Венгрии, которая выступает против запрета на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта заключается в том, что сначала нужно найти решение по энергобезопасности, а уже затем вводить санкции. «Сначала нам нужны решения, а затем санкции», — сказал он, прибыв на саммит (цитата по Reuters).

Орбан связал отсутствие согласия в вопросе введения эмбарго на российскую нефть с безответственным отношением Еврокомиссии, сообщает Reuters.

По его словам, страны ЕС находятся в «трудном положении» из-за «безответственного поведения комиссии».

Орбан считает, что предложение запретить импорт нефти только по морю, сохранив поставки по трубопроводам, «было бы хорошим решением», но компромисс, указал он, пока не достигнут.

Венгерский премьер потребовал гарантий, что его страна сможет закупать российскую нефть по морю, если сырье перестанет поступать по трубопроводу «Дружба».

