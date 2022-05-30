Футбол
30.05.2022, 17:00

Почти 3 тысячи фанатов с билетами не попали на финал Лиги чемпионов

 
Fußball, CL Finale, FC Liverpool - Real Madrid
Fußball, CL Finale, FC Liverpool - Real Madrid
ФОТО: David Klein / Sportimage | IMAGO/David Klein

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала, что почти три тысячи болельщиков, имевших билеты на финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», не смогли попасть на «Стад де Франс».

Болельщики с билетами не попали на финал, так как тысячи других фанатов пытались пробежать на стадион с фальшивыми билетами. В итоге вход на арены был закрыт. Болельщики, имевшие настоящие билеты, остались вне стадиона, пишет sportmail.ru.

По словам Амели Удеа-Кастера, УЕФА компенсирует пострадавшим потраченные на билеты деньги.

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