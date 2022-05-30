30.05.2022, 17:00
Почти 3 тысячи фанатов с билетами не попали на финал Лиги чемпионов
ФОТО: David Klein / Sportimage | IMAGO/David Klein
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала, что почти три тысячи болельщиков, имевших билеты на финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», не смогли попасть на «Стад де Франс».
Болельщики с билетами не попали на финал, так как тысячи других фанатов пытались пробежать на стадион с фальшивыми билетами. В итоге вход на арены был закрыт. Болельщики, имевшие настоящие билеты, остались вне стадиона, пишет sportmail.ru.
По словам Амели Удеа-Кастера, УЕФА компенсирует пострадавшим потраченные на билеты деньги.
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