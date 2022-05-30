Глебова: в России тренерские методы более жесткие, возможно, поэтому и такие выдающиеся результаты

«Я тренировалась в Америке три года. Там аренда катка очень дорогая, и родители платят за нее сами. Поэтому спортсмен, даже маленький, идет на тренировку более осознанно.

В России много государственной поддержки, лед бесплатный. Поэтому порой спортсмены это время не ценят.

В Европе позиция у родителей совсем иная, чем в России. Они приводят детей в спорт скорее за здоровьем, чем за результатом. Почти все считают, что образование на первом месте, а тренировки – это как хобби.

И даже спортсмены, которые представляют Эстонию на чемпионатах мира или Олимпийских играх, без всяких поблажек ходят в школу.

Первая тренировка в 6–7 утра, потом полный день в школе, и вечерняя тренировка. Нагрузка очень большая, но все равно тренировочных часов не хватает.

В США на ребенка вообще нельзя повышать голос, ругать, критиковать его. Родители четко отслеживают эти моменты, если что-то не нравится, тут же подают в суд. Это норма для них.

Поэтому тренеры работают очень аккуратно и, возможно, где-то не могут раскрыть свой потенциал, так как вынуждены существовать в очень жестких рамках.

В Европе обстановка чуть более свободная. Хотя бить ребенка чехлом от коньков или кричать на него тоже непозволительно.

В России методы более жесткие. Возможно, поэтому у российских фигуристов и такие выдающиеся результаты», – сказала Глебова.

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