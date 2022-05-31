ВИДЕО | Велодорожки на тротуарах и многочисленные заборы: как на самом деле живут латыши?

В последние дни мая, я впервые оказался в латвийской провинции. Кстати, а вы знали как правильно говорить: латышский или латвийский? Ответ прост - "латвийский" обозначает принадлежность к государству. а "латышский" - к народу.

Но вернемся к ролику - в небольшом городке Латвии - Валмиера, стоящей на холмах и реке Гауя. Я никогда не был в этом городе, хоть и всегда хотел посмотреть как живут латыши и как выглядит провинция. Это поездка оправдала все мои ожидания и развеяла много мифов о Латвии. В этом выпуске я расскажу о своих первых впечатлениях и покажу вам этот латышский город.

И одно из первых впечатлений от Валмиера - ухоженные классные скверы и парки. Такое ощущение, что они здесь занимают все свободное пространство - дуть то место между домами, площадь перед вокзалом, перекресток трех дорог, где в любом другом городе все просто бы залили асфальтом. нельзя не упомянуть велодорожки - здесь, в провинции, они есть на всех крупных улицах и прогулочных зонах, в том числе и на набережной. При этом то, что здесь под это дело отдали часть тротуара, а не проезжей части - на мой взгляд, хорошо. Велосипедисту и самокатчику чисто психологически удобнее рядом с людьми. А еще. в отличие от Таллинна, здесь зона самокатчиков и велосипедистов выделена брусчаткой другого цвета.

Но чем больше я ходил по городу, тем больше у меня появлялось вопросов к заборам. Сначала я не думал заострять на них внимание, но спустя несколько дней в городе понял, что не могу не сказать про них. Да, заборы здесь не везде, но встречаются уж слишком часто. и если я могу объяснить логику их установки у крупных перекрестков - чтобы не допустить переход дороги в неположенном месте (хоть это и устаревшая практика в урбанизме), то понять наличии заборов просто вдоль улиц, которые отделяют проезжую часть или даже тротуар от газона... Вот что не понятно для меня.

