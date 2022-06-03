История из личного опыта: что такое синдром эмигранта и как с ним справиться?

Думаю, многие люди хоть раз слышали понятие "синдром эмигранта", который переживает каждый, кто уезжает жить в другую страну. Проходить это состоянии может в более или менее мягкой форме: зависит от субъективных факторов, как характер человека, так и объективных - переезжает он один или с семьей, возраст на момент переезда и другие. Мне тоже пришлось нелегко, а что пришлось пережить и как с этим справиться, поделюсь. Главное - это знать, что вы не одиноки.

Первый этап, который переживает человек в новой для себя среде - так называемый "туристический". В глаза бросаются только позитивные отличия от жизни на родине. И меня тоже первое время охватывала эйфория от того, что я смогла преодолеть все трудоемкие процедуры по оформлению документов и стресс от переезда и, наконец, я здесь. К этому состоянию примешивался и тот факт, что в Эстонию я переехала летом, а прошлогоднее лето было довольно жарким и солнечным. Все выходные и вечера после работы я проводила на набережных и пляжах, открывала для себя новые места и много гуляла. Отчасти мне казалось, что это затянувшиеся каникулы, которых у меня не было два года после начала пандемии ковида.