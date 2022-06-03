История из личного опыта: что такое синдром эмигранта и как с ним справиться?
Блогер RusDelfi Ксения продолжает делиться своим опытом адаптации в Эстонии. Девушка переехала, так как ей предложили работу в Таллинне. О том, что из этого в итоге получилось, какие трудности возникли и как Ксения их преодолевала - в этом тексте.
Думаю, многие люди хоть раз слышали понятие "синдром эмигранта", который переживает каждый, кто уезжает жить в другую страну. Проходить это состоянии может в более или менее мягкой форме: зависит от субъективных факторов, как характер человека, так и объективных - переезжает он один или с семьей, возраст на момент переезда и другие. Мне тоже пришлось нелегко, а что пришлось пережить и как с этим справиться, поделюсь. Главное - это знать, что вы не одиноки.
Первый этап, который переживает человек в новой для себя среде - так называемый "туристический". В глаза бросаются только позитивные отличия от жизни на родине. И меня тоже первое время охватывала эйфория от того, что я смогла преодолеть все трудоемкие процедуры по оформлению документов и стресс от переезда и, наконец, я здесь. К этому состоянию примешивался и тот факт, что в Эстонию я переехала летом, а прошлогоднее лето было довольно жарким и солнечным. Все выходные и вечера после работы я проводила на набережных и пляжах, открывала для себя новые места и много гуляла. Отчасти мне казалось, что это затянувшиеся каникулы, которых у меня не было два года после начала пандемии ковида.
На смену пришёл второй этап - разочарования. Я столкнулась с дополнительными тратами, бытовыми трудностями, непредвиденными нюансами устройства ребёнка в школу, обращения за медицинскими услугами… При этом, в Эстонии у меня естественным образом ещё не было близких приятелей, с которыми можно было бы поделиться своими переживаниями, излить душу и спросить совета. Я знакомилась с новыми людьми, но новые социальные связи строить непросто, особенно работающей маме с ребёнком. Поэтому я все чаще стала ловить себя на том, что скучаю по прежней жизни в России и стремлюсь к частому общению со своими знакомыми и приятелями в Петербурге. Но здесь я столкнулась с изменившимися отношением к себе: кого-то раздражали мои сравнения с жизнью в Эстонии, кто-то сводил общение на нет, кто-то пытался доказать мне, что жить в России лучше, и я зря переехала. Я оказалась между двух огней: в России уже чужая, и в Эстонии не "своя".
Самый глубокий кризис я пережила, пожалуй, в момент начала войны, который пришёлся на самое окончание затяжной и холодной зимы. Страшным было осознание неизвестности от того, что будет дальше: как изменится отношение к россиянам, как государство будет вести себя в отношении уже выданных документов и будет ли продлевать истекшие. Тем более, что внутри накопилось недовольство от текущего места работы, но менять его тоже было боязно.
Последний и заключительный этап кризиса эмигранта - это приспособление. Надеюсь, что частично я уже в него вступила: накопившиеся проблемы начали потихоньку решаться, я начала пробовать говорить на эстонском и стала гораздо больше понимать после языковых курсов, все-таки решилась на смену работы, постепенно привыкла к реалиям этой страны.
Ощущение ностальгии, наверное, не исчезнет до конца - очень большая часть моей жизни и воспоминаний, конечно, связаны с Россией и Петербургом. Но ощущение и страх того, что в Эстонии меня не примут, стали постепенно исчезать. Я даже получила несколько положительных отзывов о моих постах в блоге, которые уже помогли нескольким людям узнать больше о жизни в Эстонии.
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