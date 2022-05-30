За рубежом
30.05.2022, 13:10

ФОТО и ВИДЕО | Более 80 человек погибли в Бразилии из-за сильных ливней, десятки пропали без вести

 

В Бразилии более 80 человек погибли из-за сильных дождей, десятки считаются пропавшими без вести. Эти данные предварительные, о них информирует новостной портал G1, пишет LIFE.

"Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии. — прим. ред.), на текущий момент возросло до 84", — делится данными издание.

Ещё порядка 50 человек числятся пропавшими без вести. Местные власти обещают оказать пострадавшим посильную помощь.

BRAZIL LANDSLIDE

BRAZIL-RAINS/

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