30.05.2022, 13:10
ФОТО и ВИДЕО | Более 80 человек погибли в Бразилии из-за сильных ливней, десятки пропали без вести
В Бразилии более 80 человек погибли из-за сильных дождей, десятки считаются пропавшими без вести. Эти данные предварительные, о них информирует новостной портал G1, пишет LIFE.
"Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии. — прим. ред.), на текущий момент возросло до 84", — делится данными издание.
Ещё порядка 50 человек числятся пропавшими без вести. Местные власти обещают оказать пострадавшим посильную помощь.