Delfi в Молдове | Политолог: я себе плохо представляю, как Приднестровье собирается с кем-то воевать

О том, что Молдова следующая (после Украины), говорят с самого первого дня войны. У нас есть Приднестровье, которое само по себе представляет вооруженный анклав, где стоит российская армия. Там по-разному раздували этот момент. Пугали нас тем, что Приднестровье может поставить под ружье 100 тысяч человек. Когда начались провокации в Тирасполе, там явно просматривался почерк местного Министерства госбезопасности (МГБ), а оно напрямую подчиняется российскому ФСБ, это такая вещь в себе.