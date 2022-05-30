Delfi в Молдове | Политолог: я себе плохо представляю, как Приднестровье собирается с кем-то воевать
Молдова ощущает на себе отголоски российско-украинской войны. Есть проблемы с Приднестровьем, которое угрожает захватить Россия и вопросы с беженцами из Украины. Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht поговорили с молдавским политологом Виктором Чобану и выяснили, что там не особенно беспокоятся за Приднестровье, откуда, по мнению эксперта, в случае мобилизации в Молдову сбегут все мужчины.
О том, что Молдова следующая (после Украины), говорят с самого первого дня войны. У нас есть Приднестровье, которое само по себе представляет вооруженный анклав, где стоит российская армия. Там по-разному раздували этот момент. Пугали нас тем, что Приднестровье может поставить под ружье 100 тысяч человек. Когда начались провокации в Тирасполе, там явно просматривался почерк местного Министерства госбезопасности (МГБ), а оно напрямую подчиняется российскому ФСБ, это такая вещь в себе.