ВИДЕО: Кунда — промышленный монстр в маленьком городе

Про Эстонию принято думать, что вся крупная промышленность страны находится в Ида-Вирумаа, однако небольшой городок в Ляне-Вирумаа опровергает этот стереотип. Кунда - это крошечный город, который сформировался как спутник одного из самых больших заводов Эстонии. И если в прошлом это было пыльное место, где все было покрыто цементной пылью, а жизнь казалась невозможной, то сегодня Кунда может похвастать чистейшей красивой природой, историей своего промышленного сектора и старинным средневековым замком. Благодаря тому, что в приоритете нашей страны здоровье человека и природы, после развала СССР населенный пункт очистили от пыли, и теперь городок и его окрестности снова стали привлекательными для туристов. Также вокруг города расположены старинные мызы, которые к большому сожалению переживают свои самые худшие годы. Однако даже здесь местные жители стараются сохранить их историю.

Интересно, что в 1957 году рядом с этим поселком на месте уже имеющегося завода было решено строить новый завод - больше, мощнее, продуктивнее. Строительство продолжалось несколько лет и в итоге был возведен тот завод, который мы знаем сегодня. В 1976 году завод производил уже более миллиона тонн цемента. Однако этот завод не только обеспечил Эстонию рабочими местами, но и испортил экологию в близлежащих территориях. Он стал главной экологической проблемой советской Эстонии - из-за производства вокруг завода образовалось облако цементной пыли, которое оседало на городок Кунда, который до этого считался курортным. Как так получилось, что сейчас в городе прекрасная экология? Смотрите в видеоролике ниже!

В этом видео, я постарался собрать все значимые места в Кунда и вокруг города. Вы увидите крупнейший в Эстонии открыто стоящий валун, самый молодой замок нашей страны, заводские мощности, мызы, а также сам город Кунда