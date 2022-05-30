Филппула – первый финн в "Тройном золотом клубе": победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ по хоккею

38-летний капитан сборной Финляндии стал чемпионом мира после победы над командой Канады (4:3 ОТ) в финале ЧМ-2022.

Таким образом, Филппула стал первым финским хоккеистом, который попал в «Тройной золотой клуб» как победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ по хоккею, пишет Sports.ru.

Нападающий выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта» в сезоне-2007/08. Обладателем золота олимпийского хоккейного турнира он стал в 2022 году в Пекине.

В НХЛ Филппула провел 1056 матчей и набрал 530 (197+333) очков.