Хоккей 2022
30.05.2022, 08:50

Филппула – первый финн в "Тройном золотом клубе": победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ по хоккею

 
Valtteri Filppula
Valtteri Filppula
ФОТО: Scanpix | KIMMO BRANDT

Валттери Филппула вошел в «Тройной золотой клуб».

38-летний капитан сборной Финляндии стал чемпионом мира после победы над командой Канады (4:3 ОТ) в финале ЧМ-2022.

Таким образом, Филппула стал первым финским хоккеистом, который попал в «Тройной золотой клуб» как победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ по хоккею, пишет Sports.ru.

Нападающий выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта» в сезоне-2007/08. Обладателем золота олимпийского хоккейного турнира он стал в 2022 году в Пекине.

В НХЛ Филппула провел 1056 матчей и набрал 530 (197+333) очков.

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