Лутсар: нет оснований считать коронавирус опасным заболеванием, пожилых лучше прививать осенью

В то же время, сказала Лутсар, по-прежнему важно вовремя четвертой дозой вакцинировать людей с пониженным иммунитетом и пожилых: "Я уверена, что большинство людей, страдающих иммунодефицитом, уже получили четвертую дозу вакцины. Тем из них, кто еще не прошел вакцинацию, следует это сделать обязательно".

"Вторая категория — это пожилые люди, и тут надо решить вопрос, где мы для них установим границу. Сейчас мы придерживаемся мнения, что перед приходом лета мы кампанию по иммунизации пожилых проводить не будем. Однако ближе к осени или ближе к началу очередной волны коронавируса - то есть непосредственно перед ней - мы рекомендуем всем пожилым людям получить уже четвертую дозу", - добавила профессор.

"Почему мы отодвигаем это на осень? Потому что на сегодня отчетливо видно, что на первых порах эти вакцины работают очень хорошо для предотвращения более легкой степени заболевания, но со временем, с каждой неделей эффект от вакцины становится все менее заметным. Именно поэтому мы хотим продолжить вакцинацию именно перед началом сезона коронавируса, а не перед началом лета", - заключила Лутсар.

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