ВИДЕО лучших моментов | Сборная Финляндии - чемпион мира-2022!(16)
Сегодня, 29 мая,на «Нокиа-Арене» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.
Канадцы дважды заменили вратаря и отыгрались с 1:3 за две минуты в финале ЧМ с Финляндией.
На 25-й минуте канадцы расчертили комбинацию, поперечная передача на левый круг вбрасывания открыла перед Диланом Козенсом ближний угол ворот, в который канадский нападающий броском с ходу и попал — 1:0, пишет Чемпионат.
На 45-й минуте при счёте 1:0 в пользу канадцев финны забили в формате «пять на три». Хозяева выиграли вбрасывание, бросок Миро Хейсканена получился мимо цели, но шайба от лицевого борта выскочила прямо на клюшку Микаэля Гранлунда, который добил в ближний открытый угол ворот — 1:1. В этом моменте основной голкипер канадцев Крис Дриджер получил травму и был заменён на Мэтта Томкинса.
Через полторы минуты финский нападающий оформил дубль, реализовав большинство «пять на четыре».
На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады.
На 57-й минуте канадцы сократили отставание до одного гола — 2:3. Мэтью Барзал от лицевой сделал пас в центр зоны, откуда Зак Уайтклауд нанёс беспрепятственный бросок — шайба залетела в дальний угол ворот.
На 59-й минуте Барзал вновь сделал пас от лицевой, а Макс Комтуа броском с пятака направил шайбу в ворота над плечом вратаря — 3:3.
Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.
Канадцы и финны в третий раз подряд сыграли в матче за золотые медали чемпионата мира.
В 2019 году финны стали победителями турнира, в 2020 чемпионат мира был отменён, а в 2021 выиграли канадцы, они и являются действующими чемпионами турнира.
Напомним, в четвертьфинале Канада спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и выиграла у США в матче за выход в финал (4:3).