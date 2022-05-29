ВИДЕО лучших моментов | Сборная Финляндии - чемпион мира-2022!

Канадцы дважды заменили вратаря и отыгрались с 1:3 за две минуты в финале ЧМ с Финляндией.

На 25-й минуте канадцы расчертили комбинацию, поперечная передача на левый круг вбрасывания открыла перед Диланом Козенсом ближний угол ворот, в который канадский нападающий броском с ходу и попал — 1:0, пишет Чемпионат.

На 45-й минуте при счёте 1:0 в пользу канадцев финны забили в формате «пять на три». Хозяева выиграли вбрасывание, бросок Миро Хейсканена получился мимо цели, но шайба от лицевого борта выскочила прямо на клюшку Микаэля Гранлунда, который добил в ближний открытый угол ворот — 1:1. В этом моменте основной голкипер канадцев Крис Дриджер получил травму и был заменён на Мэтта Томкинса.

Через полторы минуты финский нападающий оформил дубль, реализовав большинство «пять на четыре».

На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады.

На 57-й минуте канадцы сократили отставание до одного гола — 2:3. Мэтью Барзал от лицевой сделал пас в центр зоны, откуда Зак Уайтклауд нанёс беспрепятственный бросок — шайба залетела в дальний угол ворот.

На 59-й минуте Барзал вновь сделал пас от лицевой, а Макс Комтуа броском с пятака направил шайбу в ворота над плечом вратаря — 3:3.

Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.

Канадцы и финны в третий раз подряд сыграли в матче за золотые медали чемпионата мира.

В 2019 году финны стали победителями турнира, в 2020 чемпионат мира был отменён, а в 2021 выиграли канадцы, они и являются действующими чемпионами турнира.

Напомним, в четвертьфинале Канада спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и выиграла у США в матче за выход в финал (4:3).