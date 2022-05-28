Сборная Канады одержала крупную победу над Чехией и вышла в финал ЧМ-2022

На 8-й минуте Давид Крейчи открыл счёт в матче, забив с передач Романа Червенки и Филипа Гронека. Отметим, что эта шайба была заброшена в большинстве – на пятой минуте матча двойной малый штраф получил канадский защитник Зак Уайтклауд.

На 20-й Дилан Козенс после паса Пьера-Люка Дюбуа сравнял счёт. На 28-й минуте Адам Лаури реализовал большинство канадской команды с передач Кента Джонсона и Тома Шабо. Отметим, что на реализацию большинства канадцы потратили 16 секунд – это первой удаление Чехии в матче, пишет Чемпионат.

На 29-й минуте Кент Джонсон забросил ещё одну шайбу Канады, которая стала третьей для «кленовых» в этом матче. Ему ассистировал Доусон Мерсер.

На 32-й минуте Мэтью Барзал реализовал ещё одно большинство канадцев, полученное 20 секундами ранее. Он забил с передач Дилана Козенса и Дрейка Батерсона.

На 44-й минуте Коул Силлинджер увеличил преимущество канадцев, забив после паса Джоша Андерсона, на 52-й Козенс оформил дубль с передач Батерсона и Уайтклауда.

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