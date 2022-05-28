МИД Финляндии: процесс вступления в НАТО может затянуться из-за Турции

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил озабоченность тем, что процесс вступления в НАТО может затянуться.

Об этом глава финского МИДа заявил в Вашингтоне на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Турция грозится наложить вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не согласятся выполнить требования турецких властей, среди которых, в числе прочего, выдача Турции политических беженцев из числа курдов.

Финляндия надеется, что спор будет решен до саммита альянса, который пройдет в конце июня.

– Всегда, когда появляется вероятность затягивания сроков, это вызывает обеспокоенность. Сегодня в разговоре с госсекретарем США я подчеркнул, что речь идет о безопасности Финляндии и Швеции. Мы находимся в ситуации, когда можем рассчитывать только на промежуточные обещания, если вдруг произойдет что-то очень серьезное.

Я уверен, что процесс будет продвигаться вперед. Через несколько недель состоится саммит НАТО и мы верим, что этот процесс переговоров будет развиваться, как в преддверии саммита, так и во время его проведения, – прокомментировал Хаависто в Вашингтоне.