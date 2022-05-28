Летевший из Стамбула в Москву самолет совершил экстренную посадку в Вильнюсе(2)
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс TK 413 из Стамбула в Москву, развернулся перед российской границей и полетел в Вильнюс, пишет Gazeta.ru.
"Пилот самолета принял решение лететь в Вильнюсский аэропорт из-за технических причин. Уточнить (какого рода технические причины) может только авиакомпания. В данный момент все пассажиры в вильнюсском терминале, в аэропорту, ждут решения авиакомпании, как они продолжат путь до Москвы", — сказали в пресс-службе аэропорта Вильнюса.
Согласно данным сервиса по отслеживанию положения воздушных судов Flightradar24, самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс TK 413 из Стамбула в московский аэропорт «Внуково», около часа кружил над Витебской областью Беларуси у российской границы, а затем был перенаправлен в аэропорт Вильнюс.