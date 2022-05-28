Летевший из Стамбула в Москву самолет совершил экстренную посадку в Вильнюсе

"Пилот самолета принял решение лететь в Вильнюсский аэропорт из-за технических причин. Уточнить (какого рода технические причины) может только авиакомпания. В данный момент все пассажиры в вильнюсском терминале, в аэропорту, ждут решения авиакомпании, как они продолжат путь до Москвы", — сказали в пресс-службе аэропорта Вильнюса.