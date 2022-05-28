ВИДЕО | Россия провела ракетные испытания вблизи Финляндии и Швеции

По данным Минобороны России, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», запущенная из Баренцева моря, поразила цель в Белом море на расстоянии более тысячи километров. На опубликованном министерством видео видно, как ракета была выпущена с корабля и летит в небо по крутой траектории.

Баренцево море на юге омывает берега Норвегии и России, небольшой участок суши шириной й около 100 км отделяет море от границ Финляндии и Швеции, которые совсем недавно заявили о желании вступить в НАТО. В ответ Россия обещала, что "это будет иметь последствия".

Как сообщает Reuters, президент России Владимир Путин ранее описывал «Циркон» как часть новейших систем вооружения нового поколения.

Сверхзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука. За последний год Россия провела несколько испытательных пусков «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок.

До Второй мировой войны выход к Баренцеву морю имела также Финляндия: Петсамо был её единственным незамерзающим портом.