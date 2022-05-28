Канада и Финляндия сыграют в финале ЧМ по хоккею в 3-й раз подряд

Финляндия — США (4:3)

Канада — Чехия (6:1)

Сборные встретятся в финале в третий раз подряд и в четвертый раз за шесть последних чемпионатов мира.

Команды встречались на решающей стадии на ЧМ-2021 (победа канадцев), на ЧМ-2019 (победа финнов) и ЧМ-2016 (победа канадцев).

В 2020 году чемпионат мира не состоялся.

Напомним, в четвертьфинале сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Германии со счётом 4:1.

Канада сумела переиграть Швецию со счётом 4:3, уступая по ходу встречи 0:3 и забросив решающую шайбу в овертайме.

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Словакией – 4:2, уступая после первого периода со счётом 1:2.

Сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии (3:0).

Финал и матч за бронзу пройдут в воскресенье, 29 мая.

В игре за бронзовые медали, которая состоится в Тампере на «Нокиа-Арене» и начнётся в 14:20, сойдутся сборные США и Чехии.

В финальном матче, который состоится в 20:20 и пройдёт также на «Нокиа-Арене», встретятся хозяйка турнира Финляндия и Канада.

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