Британца с аутизмом не пустили в супермаркет с котом. Он подал в суд

Иэн Фенн хочет добиться, чтобы суд официально признал его кошку Хлою (Chloe) животным-помощником, наподобие собаки-поводыря.

По словам Иэна, Хлою он всегда носит с собой, поскольку ее присутствие помогает ему сохранять спокойствие и четкость мыслей - а значит, и независимость.

В компании Sainsbury's признают, что Хлоя хорошо воспитана и вряд ли будет доставлять другим покупателям какие бы то ни было неудобства. Однако в то же время представители администрации сети супермаркетов подчеркивают, что не хотят создавать прецедент, после которого в магазин придется пускать и других кошек, а это негигиенично.

Поданный иск - первый подобный случай в судебной практике Великобритании.

Иэн Фенн живет в Лондоне, зарабатывая на жизнь живописью и дизайнерскими проектами. Не так давно у него официально диагностировали расстройство аутического спектра, но и до того на протяжении многих лет в людных местах на него нередко накатывали приступы тревожности.

Хлою он выдрессировал так, что та совершенно спокойно и невозмутимо сопровождает хозяина в транспорте и ходит вместе с ним по делам.

Придя на встречу с Иэном в пабе, я замечаю Хлою, сидящую на собственной небольшой подстилке, она облачена в жилет с надписью "животное-помощник". За час нашего разговора она периодически оглядывается по сторонам, но с подстилки не уходит ни разу.

"Когда вокруг много людей, у меня случается сенсорная перегрузка, и я мгновенно замыкаюсь, - объясняет Иэн. - А вот если со мной Хлоя, то я фокусирую свое внимание на ней".

Так Иэн возвращает себе ощущение контроля над ситуацией.

Только в этом году Хлоя уже побывала с Иэном в трех десятках ресторанов и пабов, осмотрела различные городские достопримечательности и вместе с ним посетила больницу - это не говоря уже о бесчисленных поездках в автобусах и поездах. На улице Иэн обычно либо держит ее на плече, либо ведет на поводке.