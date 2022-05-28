Кульминация Лиги чемпионов: "Ливерпуль" против "Реала"

В 1/8 финала "Ливерпуль" обыграл "Интер" по сумме двух встреч 2:1. В первой игре, победив со счетом 2:0 и оба гола пришлись на последние двадцать минут матча. Во второй игре "Ливерпуль" минимально уступил (0:1), но прошел дальше. В четвертьфинале подопечные Клоппа играли с "Бенфикой". "Ливерпуль" уверенно победил в гостях (3:1) и в ответной игре дома, вели в счете 3:1, но в концовке расслабились, позволив лиссабонцам сравнять счет (3:3).

У "Ливерпуля" все было гораздо спокойнее. Многие недоброжелатели английского клуба жаловались на то, что команде Юргена Клоппа в плей-офф попадаются не самые сильные оппоненты: миланский "Интер", "Бенфика" и "Вильярреал".

В первой полуфинальной игре "Реал" в "рок-н-ролльной" игре проиграл "МанСити" 4:3. В ответной игре "Сити" на 73-й минуте повел в счете и увеличил разницу до плюс двух голов. Казалось, что "магия" испанцев закончилась и в финал выйдет "Сити". Все, что происходила дальше, напоминало сценарий из голливудского фильма. На 90-й мадридский клуб забил первый мяч, а на 90+1-й — второй и снова решаил свою судьбу в дополнительное время. Все тот же Бензема на 95-й минуте с пенальти добил обескураженного соперника. "Реал" дает настоящий рок-н-ролл и проходит в финал. В каждой ответной встрече испанский клуб совершал невероятные перевороты. "Реал" уже завоевал звание команды с самым крепким характером в Европе.

В 1/4 финала "Реал" встречался с победителем ЛЧ прошлого сезона "Челси" и победил в гостевом матче 3:1. В ответной встрече команды устроили шоу. "Челси" вели со счетом 3:0. На 80-й минуте "Реал" забивает спасительный мяч и переводит игру в дополнительное время (4:4 по сумме двух встреч). На 96-й минуте Бензема оформил второй гол для "Реала" и снова выводит "Реал" в следующий раунд.

В 1/8 финала "Реал" играл с "ПСЖ". Парижский клуб минимально победили дома (1:0), а в гостевой встрече после первого тайма вели в счете 0:1. Парижанам оставалось в течение тайма удержать комфортный перевес в два мяча, но за двадцать минут игры в Мадриде все перевернулось. Форварда Карима Бензема оформил хет-трик и выбил "ПСЖ" из розыгрыша.

Финал Лиги чемпионов — особенный: принципиальность соперников, личные счеты и отсылки к прошлому. А сам матч в любом случае станет историческим вне зависимости от того, кто победит.

В полуфинале "Ливерпуль" играл с главным открытием турнира с "Вильярреалом", который выбил из ЛЧ: "Ювентус" и "Баварию". В первой встрече, "Ливерпуль" уверенно победил 2:0. Во второй игре испанцы были близки к еще одной сенсации. "Вильярреал", который прижимался к своим воротам почти всю прошлую игру, собрался и совершил камбэк, дважды пробив Аллиссона. Но в перерыве между таймами, "Ливерпуль" перезагрузился. После начала второй половины встречи "Ливерпуль" забил трижды, показав, кто в этой паре достоин финала.

Старые счеты и интриги

Нынешний финал для английского клуба это еще и возможность взять реванш за поражение в 2018 году. Тогда в Киеве, один из лидеров "Ливерпуля" Мохамед Салах в жестком столкновении с Серхио Рамосом получил травму, а вратарь "Ливерпуля" (Лорис Кариус) пропустил два нелепых гола, а игрок "Реала" (Гарет Бэйл), забил шедевральный мяч ударом через себя. После того матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, пообещал болельщикам вернуться и он сдержал слово. Уже на следующий сезон "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, но финал в Киеве не забылся для всего Ливерпуля и победить "Реал" — особый пункт.

Одна из интриг, это индивидуальная награда. Карим Бензема как никогда близок к "Золотому мячу". В этой Лиге чемпионов игра француза восхищает всех. Он забил три мяча в ворота "ПСЖ", четыре мяча в ворота "Челси", еще три мяча в ворота "Манчестер Сити". Бензема является главным претендентом на "Золотой мяч", который теперь присуждается по итогам сезона, а не календарного года. Но где-то рядом Салах и Садио Мане и кто знает, как финал повлияет на общественное мнение.

Нынешний финал, это не только противостояние клубов, но и тренеров. Юрген Клопп и Карло Анчелотти — изюминка этого финала. Мы станем свидетелями исторического момента. Немецкий специалист может победить в ЛЧ во второй раз, а может проиграть свой третий тренерский финал турнира.

У итальянского специалиста послужной список более яркий. Анчелотти, является одним из трех тренеров, который трижды выигрывал Ку́бок европе́йских чемпионов. В случае победы "Реала" в финале, итальянец станет первым тренером, взявшим главный европейский трофей клубного футбола четыре раза.

Можно сколько угодно рассуждать о том, кто победит и поднимет "ушастика" над головой, аргументируя различными факторами, но это не имеет никакого значения. Уровень соперников очень высок и скорее всего до финального свистка победитель Лиги чемпионов не будет известен. В любом случае, нас ждет выдающийся матч, а пропустить такое зрелище нельзя.

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" пройдет сегодня во Франции на стадионе "Стад де Франс". Начало — в 22:00, по эстонскому времени.