ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (93-й день) | Самопровозглашенная ДНР заявляет о взятии Лимана.

ISW: Россия готовит третью линию обороны в захваченных районах на юге Украины. Российские войска в тяжелых боях в последние дни осуществляли устойчивое постепенное приращение захваченных территорий на востоке Украины, хотя в целом украинская оборона остается эффективной.

The New York Times: между Украиной, США и Европой появляются разногласия о целях войны. После вторжения России в Украину США и Евросоюз проявили единство, быстро наложив на Москву жесткие экономические санкции. Однако по мере того, как война затягивается, между Украиной и ее союзниками нарастают разногласия о том, что можно будет считать победой, говорится в статье NYT.

Украинская армия заявила, что сбила российский самолет Су-35. Это первый такой самолет, потерянный Россией на этой войне. "Сегодня, 27 мая, около 14:00 истребитель МиГ-29 воздушных сил Вооруженных сил Украины в небе Херсонской области сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", — говорится в сообщении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с Владимиром Путиным обмен пленными и "зеленые коридоры" из украинских портов.

Украинская православная церковь заявила о полной независимости и осудила позицию патриарха Кирилла. "Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", - говорится в постановлении Собора УПЦ.

Двое депутатов законодательного собрания Приморского края от КПРФ во время заседания выступили против войны. После этого их лишили голоса, а в партии пообещали применить к ним "самые жесткие меры".

Сумма экономического ущерба от войны Украине составит до 600 млрд долларов. Эта сумма включает в себя ущерб, нанесенный жилым и административным зданиям, городской инфраструктуре, а также дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку.

Около 70 тел погибших извлекли из-под завалов бывшего завода Октябрь в Мариуполе.

Администрация Байдена склоняется к тому, чтобы все же передать Украине современные реактивные системы залпового огня, сообщает CNN.

После 28 лет работы в России производитель профессиональной косметики из Германии Wella прекращает поставки в страну, пишет "Коммерсант".

Войска РФ пытаются вытеснить украинские силы из Лимана и развить наступление на Славянск — Генштаб ВСУ.

Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко рассказал в эфире Би-би-си, что украинским военным нужно больше тяжелого вооружения, чтобы выбить российские войска из Северодонецка. "Вооружение поступает на фронт во многих районах Луганской и Донецкой областей, - сказал Власенко. - Но для того, чтобы контрнаступление было быстрым и эффективным, нам нужно больше вооружений". Власенко сказал, что российские военные находятся в пригородах и пытаются взять город с трех сторон, но за последние три дня дважды были выбиты из центральных районов.

Самопровозглашенная ДНР заявляет о взятии Лимана. Самопровозглашенная ДНР установила полный контроль над городом Лиман, сообщил ее штаб территориальной обороны."По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман", - говорится в сообщении территориальной обороны непризнанной республики. Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия «потеряла» Лиман, а российский военкор Александр Коц публиковал кадры «зачистки» города.

Российскую и белорусскую сборные официально отстранили от участия в запланированном на 2023 год чемпионате мира по хоккею. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Украинские власти идентифицировали личность российского военнослужащего, который оставил свою фотографию в разграбленной квартире в Ирпене. По информации министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, речь идет о 26-летнем военном из Ростова-на-Дону Никите Третьякове.

ООН: с начала войны Украину покинуло более 6,7 млн человек.

Глава МИД Великобритании: на действия России в Украине необходимо ответить силой. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если президент России Владимир Путин победит в войне в Украине, "мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности". Поэтому, по ее словам, поддержка Киева танками и самолетами является абсолютно законной.