Говорил ли Джо Байден в 1997 году, что вступление стран Балтии в НАТО приведёт к войне с Россией?

Речь Байдена и последовавшая за ней дискуссия действительно были посвящены расширению НАТО и будущему взаимодействию альянса с Россией. Незадолго до встречи в Atlantic Council был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Спустя три недели после выступления Байдена прошёл Мадридский саммит Североатлантического альянса, на котором Венгрия, Польша и Чехия первыми из стран соцлагеря (не считая ГДР, вошедшей в НАТО в результате объединения Германии) получили приглашение вступить в организацию.

Распространившееся в соцсетях видео вырезано из подлинной записи выступления Байдена, которая доступна на сайте американского телеканала C-SPAN и YouTube . 18 июня 1997 года будущий президент США выступал в аналитическом центре Atlantic Council. В то время он был сенатором от штата Делавэр и состоял в комитете Сената США по международным отношениям.

Несмотря на подлинность ролика, широко растиражированный интернет-пользователями 35-секундный отрывок может вводить в заблуждение.

Во-первых, далеко не всегда верно передаётся цитата Байдена. Будущий президент отдельно уточняет в своей реплике, что не подразумевает военную реакцию со стороны России (1:13:40): «Есть один момент, который мог бы вызвать сильнейшую обеспокоенность в краткосрочной перспективе и который связан с принятием (стран Балтии в НАТО. — Прим. ред.). Он не имеет никакого отношения к их достоинствам и готовности. Это присоединение стран Балтии в контексте отношений между Россией и НАТО, между Россией и США. Если что-то и могло бы склонить чашу весов в плане решительной (vigorous) и враждебной (hostile) реакции России (я не имею в виду военную), то это оно».

Во-вторых, в своём выступлении Байден отметил, что Латвия, Литва и Эстония тем не менее станут членами альянса, а Россия осознает, что расширение НАТО соответствует и её интересам в обеспечении безопасности в регионе (1:14:20): «Я верю, что время, следующие несколько лет, решит эту проблему так, что Россия прочувствует эту идею и увидит, что расширение НАТО не только не противоречит её интересам, но и в её интересах с точки зрения расширения стабильности. <…> Я ожидаю, а также надеюсь, что в ближайшем будущем, до конца этого века, мы увидим страны Балтии в НАТО, если они всё ещё будут хотеть присоединиться».

В-третьих, Байден в своих рассуждениях поделился впечатлениями от общения со своими российскими коллегами. Он заверил, что ни один из российских политиков, включая парламентариев, с которыми он встречался, не считает расширение НАТО вызовом своей национальной безопасности и понимает неагрессивный характер альянса. По его словам, проблема с расширением НАТО носит психологический характер и связана с распадом СССР и неопределённостью с местом России в мире в XXI веке.

Латвия, Литва и Эстония вступили в Североатлантический альянс в 2004 году вместе с Болгарией, Словакией, Словенией и Румынией. Практическое сотрудничество НАТО и России поставили на паузу только спустя десять лет из-за событий вокруг Украины. Работа дипломатической миссии РФ при НАТО в Брюсселе и Информационного бюро НАТО в Москве была приостановлена лишь в октябре 2021 года по инициативе российской стороны. Последнее на сегодняшний момент заседание Совета Россия — НАТО прошло в январе 2022-го.

Таким образом, в 1997 году нынешний президент США не утверждал, что вступление стран Балтии в НАТО может привести к военным действиям со стороны России. Байден выбрал более обтекаемую формулировку «решительный и враждебный ответ». До и после попавшего в 35-секундный ролик высказывания политик сделал несколько заявлений, которые лучше помогают понять его позицию и общий контекст.

Итог: Вырвано из контекста.