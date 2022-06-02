ФОТО | В Вызу разрисовали советский монумент, а Евгений приехал из Нарвы и сам его отмыл

Евгений живет в Нарве. Работает стоматологом. В социальных сетях прочитал, что монумент Советским солдатам в Вызу осквернили - кто-то разукрасил красной краской памятник. "На следующий день поехал к монументу из Нарвы - это 150 километров. Решил отмыть его и подать пример. Раз я один могу это сделать, значит и руководство города сможет", - сказал он RusDelfi.

Памятник расположен в центре Вызу, но кто облил его краской, никто не знает, говорит Евгений. "Видимо, молодежь разрисовала", - предположил он. В итоге получилось отмыть лицевую сторону. Для этого Евгений купил щетки и бензин. "Сначала оттирал авиационным бензином. Не помогло. Потом стал отмывать растворителем. Сработало. Но все равно не идеально. Памятник из камня, пористый. Краска въелась глубоко", - подчеркивает житель Нарвы.

Пока Евгений отмывал памятник, к нему подошли два школьника, примерно 14 лет. "Они меня расспросили о том, что я делаю. Я рассказал им о памятнике, рассказал о том, что меня никто не нанимал, и что я тут по зову сердца. Они меня внимательно слушали и даже сфотографировали рядом с памятником на память", - признался Евгений, у которого дед воевал во Второй мировой войне.

Сам Евгений не против переноса памятника на Военное кладбище под охрану. "Лишь бы все было по закону. Под монументом есть братская могила. Надо провести эксгумацию тел, все сделать по-человечески. Люди и в будущем должны иметь возможность прийти к памятнику. Несмотря на граффити, возле памятника лежат цветы, стоят свечи. Кто-то до сих пор приходит к монументу, чтобы почтить память погибших солдат", - резюмировал он.