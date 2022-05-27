Защитник Канады — о камбэке с 0:3: мы просто знали, что сможем вытащить матч

«Мы верили, что можем забить гол, сделали счёт 3:2, потом сравняли его и перевели игру в овертайм. Это был один из тех дней, когда мы просто знали, что сможем вытащить матч. У нас было хорошее предчувствие. Мы — уверенная в себе команда. Мы знаем, для чего мы играем, даже если нужно перевести встречу в овертайм», — приводит слова Сиверсона официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).