Молодой поляк проехал по Певческому полю на велосипеде быстрее чемпиона мира и стал лидером "Тура Эстонии"

В гонке с раздельным стартом на 3,7 км 24-летний польский гонщик показал лучшее время - 5 минут 14 секунд. Ему удалось на секунду опередить многократного чемпиона мира по велотреку, австралийца Алекса Эдмонсона, и на две секунды - его соотечественника Кэйдена Гроувса (оба представляют коллектив Team BikeExchange - Jayco). Лучший результат среди эстонских спортсменов показал Мадис Милкельс (5-е время, отставание 8 секунд) из Team Ampler - Tartu2024.