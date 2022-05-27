Молодой поляк проехал по Певческому полю на велосипеде быстрее чемпиона мира и стал лидером "Тура Эстонии"
Польский гонщик Марсели Богуславски из команды Mazowse Serce Polski стал победителем пролога многодневной гонки "Тур Эстонии" и возглавил общий зачет.
В гонке с раздельным стартом на 3,7 км 24-летний польский гонщик показал лучшее время - 5 минут 14 секунд. Ему удалось на секунду опередить многократного чемпиона мира по велотреку, австралийца Алекса Эдмонсона, и на две секунды - его соотечественника Кэйдена Гроувса (оба представляют коллектив Team BikeExchange - Jayco). Лучший результат среди эстонских спортсменов показал Мадис Милкельс (5-е время, отставание 8 секунд) из Team Ampler - Tartu2024.
Дистанция пролога была проложена вблизи Певческого поля в Таллинне, а финишировали гонщики, спускаясь по ярусам поля, что требовало серьезного мастерства во владении велосипедом. Вопреки традиции из-за особенностей трассы гонщика не могла сопровождать машина технической помощи.
Второй и третий этап гонки пройдут в пятницу и субботу.