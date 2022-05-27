Зимние виды
27.05.2022, 11:17

На зимней Олимпиаде-2026 будет четыре новых дисциплины

 
Kelly Sildaru Pekingi olümpia rennisõidu finaal 18.02.2022
Kelly Sildaru Pekingi olümpia rennisõidu finaal 18.02.2022
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik

Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил включение четырех новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На заседании конгресса, который проходит в Милане в четверг, члены FIS проголосовали за включение в программу Игр-2026 парного могула, смешанных командных соревнований по ски-кроссу (обе дисциплины — фристайл), смешанного командного параллельного слалома (сноуборд), а также женского лыжного двоеборья, пишет Sportmail.ru.

Милан и Кортина-д'Ампеццо получили право на проведение зимней Олимпиады-2026 в июне 2019 года. XXV зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

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