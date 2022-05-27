Глава ИИХФ: отсутствие России на ЧМ не идет турниру на пользу

Президент ИИХФ ответил на вопрос, допускает ли он, что уровень чемпионата мира без сборной России не такой высокий, сообщает агентство ТАСС.

"Это верно. Отсутствие такой большой страны не идет на пользу таким крупным турнирам. Вот почему я всегда готов и делаю все для того, чтобы сохранять контакт с федерациями.

Хочу поздравить своего друга Владислава Третьяка (25 апреля президенту ФХР исполнилось 70 лет), это великий феномен мирового хоккея. Мы планируем работать в этом плане, оставаться на связи, быть готовыми к тому, что когда обстоятельства станут лучше, соберем всю хоккейную семью вместе", — сказал Тардиф.

Президент ИИХФ заявил, что вопрос о лишении России членства в организации сейчас не стоит. Ежегодный конгресс Ммеждународной федерации хоккея пройдет 26-27 мая в финском Тампере во время чемпионата мира, пишет Rus.delfi.lv.

"Вопроса лишения России членства ИИХФ нет в повестке. В то же время будут обсуждаться другие решения по России и Беларуси", — сказал Люк Тардиф.

Ранее IIHF отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. Россия не принимает участие в ЧМ-2022, а также у нее отобран ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и молодежный ЧМ-2023 (из Омска и Новосибирска перенесен в Канаду).

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