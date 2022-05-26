Правда ли, что в Мариуполе сдался в плен американский генерал?
В мае 2022 года СМИ и интернет-пользователи распространили снимок, на котором, как утверждается, запечатлён сдавшийся в плен высокопоставленный военный из США. Мы проверили достоверность таких публикаций.
В середине мая в ряде пабликов во «ВКонтакте» стали появляться публикации, авторы которых сообщали, что в Мариуполе сдался в плен генерал США Эрик Олсон. В качестве доказательств использовались две фотографии: на одной из них изображена группа пленных, конвоируемых вооружённым человеком с шевроном с буквой Z, на другой — портрет военного на фоне американского флага. В публикациях СМИ и пользователей соцсетей утверждается, что на обоих снимках изображён Олсон.
Такие посты можно встретить в довольно крупных пабликах во «ВКонтакте». Среди них «Армия Z. Армия России. МВП», (352 000 подписчиков на момент написания этого разбора), «Военный обозреватель» (123 000 подписчиков), «Цитаты Владимира Путина» (80 000 подписчиков) и «Третья мировая война» (78 000 подписчиков). Аналогичные публикации можно обнаружить и в других соцсетях, в частности в Facebook*, Twitter и Telegram. 21 мая 2022 года со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Сигнал» о возможной сдаче Олсона в плен сообщил сайт телеканала «Царьград».
Эрик Тор Ольсон — адмирал ВМС США, который до выхода на пенсию в 2011 году руководил Командованием специальных операций Вооружённых сил США (USSOCOM). В публикациях о якобы сдаче Олсона в плен обычно используют официальный портрет военного, сделанный в 2009 году. Сейчас отставному адмиралу 70 лет, он преподаёт в Колумбийском университете и входит в консультативный совет некоммерческой организации Spirit of America. Нам не удалось найти в открытых источниках подтверждения, что Олсон в последние недели покинул США и отправился в Украину.
Публикации с новостью о пленении Олсона в Мариуполе появлялись не только в русскоязычном сегменте интернета. Идентичные посты в соцсетях привлекли внимание наших коллег — в частности, из фактчекинговых проектов LeadStories (США), MythDetector (Грузия) и Facta (Италия).
Фотография, с помощью которой СМИ и интернет-пользователи доказывают факт сдачи Олсона в плен, была сделана ещё в середине апреля 2022 года. Её автор — Алексей Маишев, а сам кадр был снят для издания Sputnik — подразделения государственного МИА «Россия сегодня». Согласно авторской подписи, фотограф запечатлел «украинских военнопленных на мероприятии в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году в Луганске».
В тот же день, 14 апреля, фотографию использовали в материале на сайте РИА «Новости» под заголовком «"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии». В этой публикации фотографию подписали словами: «Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии». Как и в случае с публикацией в фотоархиве Sputnik, в этом тексте генерал Ольсон не упоминается. О его пленении не сообщается ни в официальных пресс-релизах российских властей, ни в публикациях авторитетных СМИ в США и других странах.
*Российские власти считают компанию Meta Platforms Inc., которой принадлежит социальная сеть Facebook, экстремистской организацией, её деятельность на территории России запрещена.
Итог: Фейк.