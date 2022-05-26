Правда ли, что в Мариуполе сдался в плен американский генерал?

В середине мая в ряде пабликов во «ВКонтакте» стали появляться публикации, авторы которых сообщали, что в Мариуполе сдался в плен генерал США Эрик Олсон. В качестве доказательств использовались две фотографии: на одной из них изображена группа пленных, конвоируемых вооружённым человеком с шевроном с буквой Z, на другой — портрет военного на фоне американского флага. В публикациях СМИ и пользователей соцсетей утверждается, что на обоих снимках изображён Олсон.



Такие посты можно встретить в довольно крупных пабликах во «ВКонтакте». Среди них «Армия Z. Армия России. МВП», (352 000 подписчиков на момент написания этого разбора), «Военный обозреватель» (123 000 подписчиков), «Цитаты Владимира Путина» (80 000 подписчиков) и «Третья мировая война» (78 000 подписчиков). Аналогичные публикации можно обнаружить и в других соцсетях, в частности в Facebook*, Twitter и Telegram. 21 мая 2022 года со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Сигнал» о возможной сдаче Олсона в плен сообщил сайт телеканала «Царьград».

Эрик Тор Ольсон — адмирал ВМС США, который до выхода на пенсию в 2011 году руководил Командованием специальных операций Вооружённых сил США (USSOCOM). В публикациях о якобы сдаче Олсона в плен обычно используют официальный портрет военного, сделанный в 2009 году. Сейчас отставному адмиралу 70 лет, он преподаёт в Колумбийском университете и входит в консультативный совет некоммерческой организации Spirit of America. Нам не удалось найти в открытых источниках подтверждения, что Олсон в последние недели покинул США и отправился в Украину.

Публикации с новостью о пленении Олсона в Мариуполе появлялись не только в русскоязычном сегменте интернета. Идентичные посты в соцсетях привлекли внимание наших коллег — в частности, из фактчекинговых проектов LeadStories (США), MythDetector (Грузия) и Facta (Италия).