Менялы возвращаются? В Эстонии появляются новые схемы перевода денег в Россию

После начала Российской агрессии в Украине и наложенных на Россию санкций перевод денег с эстонского счета на российский стал поначалу затруднительным, а потом и вовсе невозможным. Платежная система Western Union остановила проведение денежных переводов в Россию и Беларусь еще с 24 марта 2022 года, вслед за ней последовали конкуренты вроде PaySend. Ушли также платежные системы Visa и MasterCard. Но потребность переводить деньги, к примеру, родственникам в Россию никуда не делась. Законы рынка гласят, что если есть спрос, возникнет и предложение.

В результате стали рождаться подозрительные схемы. В социальной сети Facebook стали появляться объявления о возможности перевести деньги на российские счета. По указанной схеме вам предлагается перевести деньги в европейский банк в евро, а по ту сторону реки Нарва будет совершена транзакция в рублях на выбранный вами счет. Обещают курс на два рубля выше официального курса Центрального Банка России.

RusDelfi позвонил по номеру, указанному в объявлении и пообщался с "предприимчивыми людьми". Мы спросили, как непосредственно выглядит схема перевода денег. Мужчина сообщил нам, что схема простая и надежная. Сначала следует перевести евро либо на указанный счет, либо передать наличными прямо в руки. После того, как деньги будут получены, будет совершен перевод эквивалентной суммы в рублях на выбранный вами счет в российском банке. В качестве гарантии мужчина предложил присутствие его доверенного человека вместе с вами до тех пор, пока рубли не будут получены.

Мы также обратились в полицию за комментарием. Нам ответили, что подобные схемы были замечены и ранее. Полиция рекомендует брать кредит, осуществлять переводы или обменивать валюту по официальным каналам, а не через незнакомых людей. Однако органы правопорядка никак не прокомментировали нынешнюю ситуацию, при которой осуществить перевод денег в Россию невозможно.