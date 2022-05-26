Женщина-дипломат из Афганистана, приехавшая в Таллинн на учебу, не хочет возвращаться домой: "Я не могу представить себя в хиджабе!"(8)
29-летняя Хангама Роин сидит перед торговым центром "Солярис". Ее вьющиеся волосы развеваются на ветру, на ней модные джинсы и белые кроссовки. А на родине ей придется носить черное мешковатое платье и закрывать лицо.
Анкара, 15 августа 2021 года. Хангама смотрит телевизор и не может поверить своим глазам: тысячи отчаявшихся людей, спасающихся от боевиков “Талибана”, заполонили аэропорт Кабула, некоторые пытаются цепляться за взлетающие самолеты, падают и разбиваются насмерть на взлетной полосе.
С таким же отчаянием президент США Джо Байден смотрел эти кадры в Белом доме после того, как его решение вывести войска из Афганистана привело к стремительному краху местного законного правительства.
Сотрудница отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Афганистана Хангама всего за три дня до произошедшего в хорошем настроении вылетела из аэропорта Кабула в Таллинн.
"Никто и представить не мог, что талибы придут к власти так быстро!" - вспоминает Хангама, оформлявшая эстонскую визу в турецкой столице как раз во время падения Кабула.
Вскоре стало ясно, что работу в Министерстве иностранных дел Афганистана она потеряла только из-за того, что она женщина. Сейчас люди в стране живут под строгим контролем Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.