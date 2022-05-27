ФОТО | Эти архитектурные шедевры Нарвы были уничтожены в пожарах
О том, что чуть больше века назад Нарва выглядела совсем по-иному, знают многие. Какие же здания безвозвратно унес 20-й век? Об этом - в очередном материале блога историка и гида по Нарве Александра Опенко.
Открытка с горящим курзалом?
Сезон 1910 года в Гунгербурге обещал был быть холодным, в мае солнечных дней было мало и стояла отвратительная погода. Но войдет этот сезон в историю совсем по другой причине.
1 июня в 9 часов 40 минут загорелся красивейший курзал, построенный в мавританском стиле. Постояльцы, которые проживали в отеле курзала, в ночных сорочках выбегали из здания. Огонь стал распространятся со стороны Лесного проспекта. Причем настолько быстро, что через 15-20 минут весь курзал был в пламени и к 11 часам представлял из себя груду развалин.
От огня уцелели лишь кухня и театр. Сгорел также и гимнастический павильон в парке "благодаря" юго-западному ветру, усилившемуся во время пожара.
Можем с большой долей вероятности предположить, что перед зданием курзала бегал мужчина с копной взъерошенных черных волос и кричал, что у него все вещи и документы, оставленные в номере, сгорели и он не знает, что ему теперь делать. Мужчину звали Макс.
Вот, что об этом инциденте писали его друзья, в открытке. Они сами остановились в даче на Лесном проспекте и приютили его после пожара:
4 июня 1910 года
"Дорогая Галя, мы наконец окончательно обосновались. Живём в очень хорошей местности на опушке леса. Большую часть времени проводим с Максом, у него в Курзале сгорели личные вещи, пальто, паспорт. Пока приютили у себя".
Пишите нам, Ваша Лидия.
Наш адрес:
Гунгербург
Лесной проспект 20
Отослано:
Петербург
Коломенская 27 кв. 27
Василию Вениаминовичу Гринбергу
Кажется, раньше не считалось дурным тоном, выпустить серию открыток с горящим курзалом!
Аптека в Гугенберге
Первую аптеку в Гунгербурге открыл владелец нарвской аптеки "Отто" Эдуард Отто в июне 1877 года.
Аптека располагалась в районе речного порта, просуществовала до 1886 года и сгорела во время пожара. Новую аптеку открыл уже другой провизор Александр Хаппих в доме купца Алексеева, расположенном рядом с городским рынком. Случилось это в 1887 году. Однако помещения у аптеки были маленькие и неудобные, что вызывало постоянные жалобы посетителей.
30 апреля 1894 года открыла двери аптека ставшего местной легендой аптекарского дела провизора Александра Абрамсона. Аптека располагалась в частном большом и светлом доме на Меррекюльской улице в самом сердце курорта. Часть дома занимала аптека, в другой части жил сам Александр Абрамсон с семьей. Аптекарь также сдавал часть комнат дачникам. В аптекарском магазине можно было, к примеру, купить следующие минеральные воды: Боржоми, Нарзан, Ессентуки №20, Виши, Карлсбад, Мариенбад Контреквиль, а также лимонад и сельтерскую воду из Дудергофских ключей.
В 1907 году в дополнение к аптеке, на пересечении Меррекюльской улицы и Морского переулка, Абрамсон открыл аптекарский магазин. Чего там только не было: лекарства, целебные травы, различные минеральные воды: Карлсбад, Мариенбад, Контреквиль, Виши, Нарзан и многие другие. К тому же там можно было приобрести лимонад, сельтерскую воду из Дудергофских ключей. В дополнение в магазине продавали химические реактивы для фотографической съемки, набиравшей популярность в начале ХХ века. В Гунгербурге в летний период трудилось 46 фотографов. Абрамсон владел аптекой долгие годы, до своей смерти. В 1920- е годы аптека перешла по наследству его жене и дочери, которые наняли провизоров Пеэтера Ханса и Адольфа Рууса и успешно управляли аптекой до 1924 года.
"Аптека Абрамсона", как ее называли местные жители, несмотря на частую смену владельцев, просуществовала до 1937 года. Само же здание пережило Вторую мировую войны, и было сожжено в середине 1990-х годов.