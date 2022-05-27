ФОТО | Эти архитектурные шедевры Нарвы были уничтожены в пожарах

Открытка с горящим курзалом?

Сезон 1910 года в Гунгербурге обещал был быть холодным, в мае солнечных дней было мало и стояла отвратительная погода. Но войдет этот сезон в историю совсем по другой причине.



1 июня в 9 часов 40 минут загорелся красивейший курзал, построенный в мавританском стиле. Постояльцы, которые проживали в отеле курзала, в ночных сорочках выбегали из здания. Огонь стал распространятся со стороны Лесного проспекта. Причем настолько быстро, что через 15-20 минут весь курзал был в пламени и к 11 часам представлял из себя груду развалин.



От огня уцелели лишь кухня и театр. Сгорел также и гимнастический павильон в парке "благодаря" юго-западному ветру, усилившемуся во время пожара.



Можем с большой долей вероятности предположить, что перед зданием курзала бегал мужчина с копной взъерошенных черных волос и кричал, что у него все вещи и документы, оставленные в номере, сгорели и он не знает, что ему теперь делать. Мужчину звали Макс.



Вот, что об этом инциденте писали его друзья, в открытке. Они сами остановились в даче на Лесном проспекте и приютили его после пожара:



4 июня 1910 года



"Дорогая Галя, мы наконец окончательно обосновались. Живём в очень хорошей местности на опушке леса. Большую часть времени проводим с Максом, у него в Курзале сгорели личные вещи, пальто, паспорт. Пока приютили у себя".



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Василию Вениаминовичу Гринбергу