Личный опыт: получить эстонскую визу для россиян все еще возможно?
Блогер RusDelfi Ксения продолжает рассказывать о личном опыте переезда и адаптации в Эстонии и том, как преодолевать возникающие сложности.
В последнее время многие специалисты из России и Беларуси, желающие получить разрешение на работу и вид на жительство в Эстонии, к сожалению, получают отказ. Все знают, с чем это связано сейчас, но я надеюсь, что в будущем картина изменится. Для тех, кто планирует работать в Эстонии или для тех, кто хочет поменять работодателя, я написала этот текст с важными моментами, которые можно зачастую узнать только из личного опыта.
Для того, чтобы находиться в Эстонии и работать легально, вам потребуется виза для долгосрочного пребывания типа D. Сейчас нет возможности оформить визы этого типа через консульства Эстонии в Москве и Минске и через визовые центры в России и Беларуси. Доступный вариант - попробовать оформить этот тип визы через консульства Эстонии в других странах (например, мои знакомые граждане РФ подавали на документы через консульства Армении и Грузии), но для этого необходимо оформить вид на жительство страны, в которой планируете подавать документы. Другая возможность - это приехать в Эстонию по открытой Шенгенской визе (типа С) и записаться на подачу документов в Департамент полиции и погранохраны. Ссылка на портал самообслуживания - здесь.
Вынуждена предупредить, что гражданам России и Беларуси в последнее время часто приходят отказы в оформлении визы.
Если нужная виза у вас уже оформлена, то работодателю требуется подать все нужные документы для получения для вас краткосрочного разрешения на работу, которое действует год с момента выдачи. Обратите внимание, чтобы в анкете был указан ваш правильный и действующий адрес электронной почты - из полиции может прийти электронное письмо с запросом дополнительной информации, и ваш своевременный и полный ответ может повлиять на принятие решения.
После оформления разрешения на работу вы уже можете начинать трудовую деятельность в Эстонии, но вам потребуется подать документы на оформление краткосрочного вида на жительство в стране. Обычно ВНЖ оформляется на срок от 2 до 5 лет - срок действия будет указан на пластиковой ID-карте. Для подачи документов вам нужно будет явиться в Департамент полиции лично, чтобы в том числе и сделать специальную фотографию для ID-карты. Срок рассмотрения документов и принятия решения - 3 месяца, но в силу последних событий может пройти больше времени. Если срок рассмотрения документов подошел к концу, не медлите и позвоните в полицию по номеру 6123000 или напишите по электронному адресу ppa@politsei.ee с просьбой уточнить статус вашего заявления.
Если вы решили сменить работу, процедуру по получению разрешения на работу и получению новой ID-карты потребуется пройти заново (в случае, если у вас был рабочий вид на жительство). Многие крупные компании прибегают к услугам специальных консалтинговых фирм, которые помогут вам в тонких моментах релокации и оформления документов. Основные же пункты уже описаны в этой статье. И помните, что вы имеете право подать апелляцию на отрицательное решение Департамента полиции о выдаче вам визы или вида на жительство. Желаю удачи!