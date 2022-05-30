Личный опыт: получить эстонскую визу для россиян все еще возможно?

В последнее время многие специалисты из России и Беларуси, желающие получить разрешение на работу и вид на жительство в Эстонии, к сожалению, получают отказ. Все знают, с чем это связано сейчас, но я надеюсь, что в будущем картина изменится. Для тех, кто планирует работать в Эстонии или для тех, кто хочет поменять работодателя, я написала этот текст с важными моментами, которые можно зачастую узнать только из личного опыта.

Для того, чтобы находиться в Эстонии и работать легально, вам потребуется виза для долгосрочного пребывания типа D. Сейчас нет возможности оформить визы этого типа через консульства Эстонии в Москве и Минске и через визовые центры в России и Беларуси. Доступный вариант - попробовать оформить этот тип визы через консульства Эстонии в других странах (например, мои знакомые граждане РФ подавали на документы через консульства Армении и Грузии), но для этого необходимо оформить вид на жительство страны, в которой планируете подавать документы. Другая возможность - это приехать в Эстонию по открытой Шенгенской визе (типа С) и записаться на подачу документов в Департамент полиции и погранохраны. Ссылка на портал самообслуживания - здесь.

Вынуждена предупредить, что гражданам России и Беларуси в последнее время часто приходят отказы в оформлении визы.

Если нужная виза у вас уже оформлена, то работодателю требуется подать все нужные документы для получения для вас краткосрочного разрешения на работу, которое действует год с момента выдачи. Обратите внимание, чтобы в анкете был указан ваш правильный и действующий адрес электронной почты - из полиции может прийти электронное письмо с запросом дополнительной информации, и ваш своевременный и полный ответ может повлиять на принятие решения.