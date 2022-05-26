Генерал Антс Лаанеотс: все идет к тому, что успеха у российских войск не будет

Российская пропаганда после провала под Киевом анонсировала самую большую операцию после Второй мировой войны в Европе. Можно ли теперь уже сказать, что российское наступление в Донбассе тоже провалилось?

Абсолютно правильно. Украинские войска получают по ленд-лизу современное оружие западных стран — помогают США, Германия, Великобритания и другие страны поменьше. И по техническим параметрам это вооружение значительно превосходит российское. Единственный недостаток украинцев выявился, когда Россия 24 февраля напала на Украину — не оказалось нормальных систем противовоздушной обороны. Россия применила «Искандеры» и украинцы не смогли отбить атаку. России до сих пор не удалось достичь господства в воздухе, сейчас небо контролирует Украина, они получили две эскадрильи модернизированных истребителей из Польши. Сейчас украинские летчики проходят подготовку для применения многоцелевых истребителей F-16. Дело идет медленно, но в правильную сторону. Кроме того, американцы привезли в Украину 150-миллимитровые гаубицы «М777», дальность которых 30-40 километров, с ними тоже много чего можно сделать, чтобы дать отпор российской армии.