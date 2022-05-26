Итальянский фигурист хотел бы выступать в паре с Щербаковой(1)
Итальянский фигурист Даниэль Грассль в своем Instagram отвечал на вопросы подписчиков. Один из них касался его желания встать с кем-нибудь в пару из фигуристок, пишет Gazeta.ru. На что итальянец ответил, что хотел бы видеть в качестве своей партнерши Анну Щербакову, приложив совместное фото с ней.
Грассль выступает в мужском одиночном катании. На последнем чемпионате Европы он завоевал серебряную медаль.
27 марта Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка, Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева расположилась на 7-й позиции, уступив еще одной россиянке, Елизавете Туктамышевой. У нее 5-е место.
Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен.
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