Итальянский фигурист хотел бы выступать в паре с Щербаковой

Итальянский фигурист Даниэль Грассль в своем Instagram отвечал на вопросы подписчиков. Один из них касался его желания встать с кем-нибудь в пару из фигуристок, пишет Gazeta.ru. На что итальянец ответил, что хотел бы видеть в качестве своей партнерши Анну Щербакову, приложив совместное фото с ней.