Определился первый в истории победитель Лиги Конференций

"Рома" выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций. В финале нового еврокубка команда из Рима победила голладнский "Фейеноорд" со счетом 1:0.

В первом тайме "Рома" вышла вперед после того, как на 32-й минуте отличился Николо Дзаньоло. Этот мяч оказался победным.

Также в первой половине матча травму получил полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, который был сразу же заменен. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выигрывал финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Ранее он с "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы, а с "Интером" и "Порту" — Лигу чемпионов.

Для "Ромы" это первый еврокубковый трофей после победы в Кубке ярмарок-1960/61. "Фейеноорд" в своей истории выигрывал Кубок европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов) и дважды становился обладателем Кубка УЕФА (ныне Лига Европы).

Победитель Лиги конференций напрямую выходит в следующую стадию Лиги Европы, но подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе выход в ЛЕ посредством чемпионата Италии.













