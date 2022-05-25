ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (91-й день) | РФ нанесла несколько ракетных ударов по ряду областей. Владимир Путин впервые посетил российских раненых военнослужащих
Подводим итоги 91-го дня военного вторжения России в Украину.
- Не менее 22 тысяч жителей Мариуполя погибли за три месяца войны. В
оккупированном городе начали выдавать российские паспорта.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, за три месяца в
городе погибли не менее 22 000 жителей. Мариуполь перешел под полный
контроль российских войск в минувшую пятницу, после сдачи последних
защитников "Азовстали".
- Украинских пленных из "Азовстали" содержат в удовлетворительных
условиях, сообщила жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко после
короткого телефонного разговора с ним.
"Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий
период они не подвергались насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не
знаем, но на данный момент есть третьи стороны - ООН и Красный Крест -
которые контролируют ситуацию", — сказала Екатерина Прокопенко.
- Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов.
В Запорожской области началась подготовка к выдаче российских
паспортов, заявил член совета оккупационной военно-гражданской
администрации региона Владимир Рогов.
- В результате западных санкций российские олигархи уже лишились в ЕС
яхт, недвижимости и другого имущества на сумму почти в 10 млрд евро,
сообщило агентство dpa.
- Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ в Херсонской и
Запорожской областях
- РФ нанесла ракетные удары по Запорожью (один человек погиб и трое
ранены), Днепропетровской (серьезные разрушения на промышленном
предприятии) и Харьковской области (количество жертв точно
неизвестно).
- Заявки в НАТО: Турция требует письменного соглашения с Финляндией и Швецией.
- Северодонецк подвергается массированным обстрелам и бомбежкам.
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил в интервью
украинскому ТВ, что город Северодонецк подвергается массивным
обстрелам и бомбардировкам российских войск и авиации.
"Город разрушают круглосуточно, — заявил он. - Сбрасывают бомбы с
самолетов… используя "Грады" и "Смерчи", артиллерию".
- Британские власти разрешили Абрамовичу продать "Челси".
Правительство Великобритании сообщило, что выдало лицензию,
разрешающую продажу, поскольку убедилось в том, что заявленные условия
сделки не принесут финансовой выгоды Абрамовичу или любому другому
лицу, находящемуся под санкциями.
- Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян, сообщается
на сайте президента Украины. Он поручил премьер-министру проработать
этот вопрос и поблагодарил всех, кто присоединился к петиции, за
"активную гражданскую позицию".
- Российский МИД обвинил Польшу в планах по "экспансии" в Украину.
"Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по "ползучей
экспансии" на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты
об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в
данном случае – не более, чем предлог", — сказала представитель
российского МИДа Мария Захарова.
- В Госдуму РФ внесли законопроекты, касающиеся войны. За призывы к
подрыву безопасности хотят давать срок до семи лет.
- В Краматорске российские войска ударили с самолетов по спальным районам.
В ночь на 25 мая российские войска нанесли авиаудар по Краматорску
Донецкой области, попали в жилищный сектор.
- Зеленский: ситуация на Донбассе крайне сложна.
“Сейчас на Донбассе ситуация очень сложная. Фактически туда для
наступления брошена вся мощь русской армии, которая в них еще
осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск. Но в перехватах их
разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война
для россии не имеет смысла и что стратегически в их армии нет шансов.
Но нужно время и еще очень много чрезвычайных усилий нашего народа,
чтобы переломить их преимущество в количестве техники и вооружений”, —
сказал президент Украины.
- Президент РФ Владимир Путин впервые с 24 февраля посетил российских военнослужащих, раненых на войне в Украине, приехав в один из московских военных госпиталей.