ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (91-й день) | РФ нанесла несколько ракетных ударов по ряду областей. Владимир Путин впервые посетил российских раненых военнослужащих

- Не менее 22 тысяч жителей Мариуполя погибли за три месяца войны. В

оккупированном городе начали выдавать российские паспорта.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, за три месяца в

городе погибли не менее 22 000 жителей. Мариуполь перешел под полный

контроль российских войск в минувшую пятницу, после сдачи последних

защитников "Азовстали".

- Украинских пленных из "Азовстали" содержат в удовлетворительных

условиях, сообщила жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко после

короткого телефонного разговора с ним.

"Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий

период они не подвергались насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не

знаем, но на данный момент есть третьи стороны - ООН и Красный Крест -

которые контролируют ситуацию", — сказала Екатерина Прокопенко.

- Запорожская область начала подготовку к выдаче российских паспортов.

В Запорожской области началась подготовка к выдаче российских

паспортов, заявил член совета оккупационной военно-гражданской

администрации региона Владимир Рогов.

- В результате западных санкций российские олигархи уже лишились в ЕС

яхт, недвижимости и другого имущества на сумму почти в 10 млрд евро,

сообщило агентство dpa.

- Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ в Херсонской и

Запорожской областях

- РФ нанесла ракетные удары по Запорожью (один человек погиб и трое

ранены), Днепропетровской (серьезные разрушения на промышленном

предприятии) и Харьковской области (количество жертв точно

неизвестно).

- Заявки в НАТО: Турция требует письменного соглашения с Финляндией и Швецией.

- Северодонецк подвергается массированным обстрелам и бомбежкам.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил в интервью

украинскому ТВ, что город Северодонецк подвергается массивным

обстрелам и бомбардировкам российских войск и авиации.

"Город разрушают круглосуточно, — заявил он. - Сбрасывают бомбы с

самолетов… используя "Грады" и "Смерчи", артиллерию".

- Британские власти разрешили Абрамовичу продать "Челси".