Российская фигуристка: тренеры меня оскорбляли из-за веса

«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Забавно было это слышать. У меня такая команда, которая постоянно говорит, что у меня проблемы с весом.

А у меня на самом деле их никогда не было. Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть — я их слушала, худела, они же всё-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит. Я всё-таки считаю, что женское катание должно быть женским. Да, я не спорю, Аня [Щербакова] и Камила [Валиева] прекрасны. Но они вот такие — худенькие, тоненькие, красивые. А я вот такая, и меньше не могу быть физически. Плюс они всё-таки немного моложе меня, это тоже фактор. В итоге я худела, конечно, но грань переходить нельзя.

Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. Не слепая же я. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно всё исправила, но это не так. Ну не толстая я! А тренеры мне весь прошлый сезон говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса.

Я в любом случае буду кататься, моя карьера продолжается. Мне нравится кататься, я это не оставлю. И у людей не получится выбить меня из колеи, что бы ни случилось. Просто в прошлом сезоне так сложилось, что у меня не было тренера. Я занималась одна. Весь прошлый сезон после контрольных прокатов я тренировалась самостоятельно. Я каталась на младших льдах, с маленькими детьми. Мне говорили: «Ты не заслуживаешь музыку на старшем льду. Ты не заслуживаешь тут кататься, я так решил», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова фигуристки Елизаветы Нугумановой об оскорблениях в группе тренера Евгения Рукавицына. По словам спортсменки, травля была связана с якобы имеющимся у неё лишним весом, пишет Чемпионат.