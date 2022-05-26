Российская фигуристка: тренеры меня оскорбляли из-за веса(1)
19-летняя фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что команда её тренера Евгения Рукавицына в ходе сезона-2021/2022 неоднократно позволяла себе оскорбительные комментарии в её адрес.
«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Забавно было это слышать. У меня такая команда, которая постоянно говорит, что у меня проблемы с весом.
А у меня на самом деле их никогда не было. Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть — я их слушала, худела, они же всё-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит. Я всё-таки считаю, что женское катание должно быть женским. Да, я не спорю, Аня [Щербакова] и Камила [Валиева] прекрасны. Но они вот такие — худенькие, тоненькие, красивые. А я вот такая, и меньше не могу быть физически. Плюс они всё-таки немного моложе меня, это тоже фактор. В итоге я худела, конечно, но грань переходить нельзя.
Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. Не слепая же я. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно всё исправила, но это не так. Ну не толстая я! А тренеры мне весь прошлый сезон говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса.
Я в любом случае буду кататься, моя карьера продолжается. Мне нравится кататься, я это не оставлю. И у людей не получится выбить меня из колеи, что бы ни случилось. Просто в прошлом сезоне так сложилось, что у меня не было тренера. Я занималась одна. Весь прошлый сезон после контрольных прокатов я тренировалась самостоятельно. Я каталась на младших льдах, с маленькими детьми. Мне говорили: «Ты не заслуживаешь музыку на старшем льду. Ты не заслуживаешь тут кататься, я так решил», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова фигуристки Елизаветы Нугумановой об оскорблениях в группе тренера Евгения Рукавицына. По словам спортсменки, травля была связана с якобы имеющимся у неё лишним весом, пишет Чемпионат.
«За весом надо следить — это правда. Надо прыгать, а не говорить и ждать, пока ноги сломаются. Мы тоже так не можем. Мы должны сделать замечание, если человек непрофессиональный и сам не понимает, сколько он должен весить. Команда у Евгения Рукавицына очень хорошая. Все друг друга очень любят и хорошо относятся. Я никогда не поверю, что её там травили. Они очень внимательно относятся к своим ученикам», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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