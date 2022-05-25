В четверг в парке Паэ пройдет народный забег

«Народный забег в парке Паэ в этом году посвящён Международному дню спорта, который отмечается именно 26 мая. Целью последнего является мотивирование как можно большего числа людей к физической активности, и наше мероприятие преследует ту же задачу», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Хотя участие в мероприятии бесплатно, стоит зарегистрироваться заранее, поскольку медали получат только первые 600 зарегистрированных и завершивших забег участников. Жителей, не принимающих участие в забеге, просят считаться вечером 26 мая в парке Паэ с участниками забега.

Выдача стартовых номеров начнется 26 мая в 16:30. Детские забеги с дистанцией 300 метров для участников возрастом до 7 лет стартуют в 17:30. Основной дистанцией станет 5,1 км, ее старт будет дан в 18:30. Трасса проходит по живописному парку Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега старше восьми лет.

Церемония награждения состоится в 19:15. По результатам основного забега призы получат трое лучших в мужском и женском зачете в четырех возрастных категориях: мальчики и девочки 2009 - 2014 г.р. (PU14, TU14), молодые люди и девушки 2005-2008 г.р. (MU18, NU 18); мужчины и женщины 1973-2004 г.р. (M, N) и мужчины и женщины, рожденные в 1972 году и ранее. Помимо индивидуальных соревнований будет выявлена и самая быстрая школа района Ласнамяэ.

Стартовый городок расположится за зданием управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге. Организаторы просят запастись терпением, считаться с возможными очередями и заблаговременно прийти на место.

Регистрация открыта до 23:59 часов 25 мая в интернете по адресу http://iseteenindus.pargijooksud.ee/.

Управа района Ласнамяэ проводит народный забег в парке Паэ при поддержке MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme, AS A. le Coq, Super Skypark, AS Tere, ТЦ Ülemiste, Lasnamäe Centrum, радио «Волна» и Teamsport.ee.